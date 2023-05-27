NYT: солдат ВСУ в Германии начали обучать управлению танками Abrams

27 мая 2023 в 14:45 Размер текста - 17 +

Около 200 бойцов ВСУ начали обучаться заправке и обслуживанию танков Abrams Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали обучать эксплуатации и обслуживанию американских танков M1 Abrams в Германии. Об этом написали в издании The New York Times. «Первая группа из около 400 украинских солдат начала обучаться в Германии управлению американскими танками M1 Abrams и их обслуживанию», — указали в материале . В издании уточнили, что около 200 бойцов прошли общевойсковой инструктаж в Графенворе и Хоэнфельсе. Другие 200 военных начали обучаться заправке и обслуживанию военной техники. После начала спецоперации на Украине Запад начал активно оказывать поддержку Киеву, поставляя ему всякого рода вооружение. Так, СМИ писали о планах США предоставить украинской стороне 31 танк Abrams. Позже стало известно, что эти танки были доставлены в Германию для обучения бойцов ВСУ, пишет MK.RU .

Военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали обучать эксплуатации и обслуживанию американских танков M1 Abrams в Германии. Об этом написали в издании The New York Times. «Первая группа из около 400 украинских солдат начала обучаться в Германии управлению американскими танками M1 Abrams и их обслуживанию», — указали в материале. В издании уточнили, что около 200 бойцов прошли общевойсковой инструктаж в Графенворе и Хоэнфельсе. Другие 200 военных начали обучаться заправке и обслуживанию военной техники. После начала спецоперации на Украине Запад начал активно оказывать поддержку Киеву, поставляя ему всякого рода вооружение. Так, СМИ писали о планах США предоставить украинской стороне 31 танк Abrams. Позже стало известно, что эти танки были доставлены в Германию для обучения бойцов ВСУ, пишет MK.RU.