NYT: солдат ВСУ в Германии начали обучать управлению танками Abrams

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НАТО. Москва. stock, нато, танк, абрамс, abrams, stock
Около 200 бойцов ВСУ начали обучаться заправке и обслуживанию танков Abrams Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали обучать эксплуатации и обслуживанию американских танков M1 Abrams в Германии. Об этом написали в издании The New York Times.

«Первая группа из около 400 украинских солдат начала обучаться в Германии управлению американскими танками M1 Abrams и их обслуживанию», — указали в материале. В издании уточнили, что около 200 бойцов прошли общевойсковой инструктаж в Графенворе и Хоэнфельсе. Другие 200 военных начали обучаться заправке и обслуживанию военной техники.

После начала спецоперации на Украине Запад начал активно оказывать поддержку Киеву, поставляя ему всякого рода вооружение. Так, СМИ писали о планах США предоставить украинской стороне 31 танк Abrams. Позже стало известно, что эти танки были доставлены в Германию для обучения бойцов ВСУ, пишет MK.RU.

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Военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали обучать эксплуатации и обслуживанию американских танков M1 Abrams в Германии. Об этом написали в издании The New York Times. «Первая группа из около 400 украинских солдат начала обучаться в Германии управлению американскими танками M1 Abrams и их обслуживанию», — указали в материале. В издании уточнили, что около 200 бойцов прошли общевойсковой инструктаж в Графенворе и Хоэнфельсе. Другие 200 военных начали обучаться заправке и обслуживанию военной техники. После начала спецоперации на Украине Запад начал активно оказывать поддержку Киеву, поставляя ему всякого рода вооружение. Так, СМИ писали о планах США предоставить украинской стороне 31 танк Abrams. Позже стало известно, что эти танки были доставлены в Германию для обучения бойцов ВСУ, пишет MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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