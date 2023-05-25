Генерал ВС США Милли: американские истребители F-16 не являются «волшебным оружием»

Передача истребителей F-16 Киеву нецелесообразна, считает Марк МиллиФото: Министерство обороны Великобритании
Истребители F-16 американского производства не являются «волшебным оружием войны», их передача военнослужащим Украины (ВСУ) была нецелесообразна с точки зрения экономики. Об этом заявил начальник Генштаба США, генерал Марк Милли.
«Волшебного оружия войны не существует, и F-16 таковым не является», — сказал Милли на пресс-конференции по итогам заседания по координации поставок оружия Украине. Трансляция выступления велась на официальном сайте Пентагона.
Генерал добавил, что первоначальный отказ от поставок F-16 ВСУ объяснялся их дороговизной. В этом же выступлении Милли заявил, что попытки Киева вернуть утраченные территории не выглядит достижимой военным путем в ближайшее время.
Ранее стало известно, что Дания и Нидерланды возглавят группу европейских стран, принимающих участие в подготовке украинских пилотов по управлению американскими истребителями четвертого поколения F-16, передает «Национальная служба новостей». Милли заявлял, что Вашингтон запретил использовать американское оружие для вылазок на российскую территорию, сообщает телеканал 360.
Истребители F-16 американского производства не являются «волшебным оружием войны», их передача военнослужащим Украины (ВСУ) была нецелесообразна с точки зрения экономики. Об этом заявил начальник Генштаба США, генерал Марк Милли. «Волшебного оружия войны не существует, и F-16 таковым не является», — сказал Милли на пресс-конференции по итогам заседания по координации поставок оружия Украине. Трансляция выступления велась на официальном сайте Пентагона. Генерал добавил, что первоначальный отказ от поставок F-16 ВСУ объяснялся их дороговизной. В этом же выступлении Милли заявил, что попытки Киева вернуть утраченные территории не выглядит достижимой военным путем в ближайшее время. Ранее стало известно, что Дания и Нидерланды возглавят группу европейских стран, принимающих участие в подготовке украинских пилотов по управлению американскими истребителями четвертого поколения F-16, передает «Национальная служба новостей». Милли заявлял, что Вашингтон запретил использовать американское оружие для вылазок на российскую территорию, сообщает телеканал 360.