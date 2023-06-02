В Екатеринбурге возле магазина умер мужчина

Тело мужчины нашли возле магазина «Жизньмарт» в Академическом
В Екатеринбурге в Академическом районе возле магазина «Жизньмарт» нашли тело мужчины. Об этом сообщили очевидцы.
«Возле „Жизньмарта“ в Академическом нашли тело мужчины. Причина смерти неизвестна», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на очевидцев.
Тело мужчины заметили 3 июня около 12 часов дня. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
Смерть мужчины не носит криминального характера. Сотрудники Следственного комитета по Свердловской области начали проверку, сообщили URA.RU в ведомстве.
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