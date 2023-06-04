Большинство челябинцев видят подростков летом расклейщиками объявлений. Инфографика

HeadHunter: 54% челябинцев видят подростков летом расклейщиками объявлений

05 июня 2023 в 09:46 Размер текста - 17 +

Подросткам на лето челябинцы предложили стать расклейщиками объявлений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Большинство жителей Челябинской области высказались в пользу трудоустройства подростков на лето расклейщиками объявлений. Как пояснили в пресс-службе сервиса HeadHunter, за такой ответ в ходе опроса проголосовали 54% респондентов. «Среди жителей Челябинской области 54% участников исследования выбрали для подростков как наиболее предпочтительную вакансию расклейщика объявлений. Еще 48% проголосовали в пользу помощника или ассистента, 45% — курьера, 39% — волонтера, столько же — промоутера. Реже всего подходящей для подростков называли работу поваром (2%)», — отметили в HeadHunter. Почти две трети проголосовавших, 63%, согласны с предложением упростить трудоустройство для молодых. Так, жители считают возможным разрешить трудоустройство с 14 лет без согласия органов опеки. При этом против такой идеи высказались 27% респондентов. Чаще остальных инициативу поддерживали сами подростки: 65% голосов в возрасте до 18 лет. Челябинцы ответили на вопросы и о том, почему они считают работу молодежи для нее благотворной. Из опрошенных 88% заявили, что занятость позволяет молодым стать самостоятельными и ответственными (еще 86%). Трудоустройство дает навык общения с людьми: в этом уверены 77% респондентов. Также работа, отметили жители, позволяет развить навык работы в команде (54% опрошенных), поднять финансовую грамотность (46%), умение решать много задач одновременно (39%) и приучает к тайм-менеджменту (32%). Топ возглавила работа расклейщика объявлений для подростков летом Скрин: пресс-служба сервиса HeadHunter Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Большинство жителей Челябинской области высказались в пользу трудоустройства подростков на лето расклейщиками объявлений. Как пояснили в пресс-службе сервиса HeadHunter, за такой ответ в ходе опроса проголосовали 54% респондентов. «Среди жителей Челябинской области 54% участников исследования выбрали для подростков как наиболее предпочтительную вакансию расклейщика объявлений. Еще 48% проголосовали в пользу помощника или ассистента, 45% — курьера, 39% — волонтера, столько же — промоутера. Реже всего подходящей для подростков называли работу поваром (2%)», — отметили в HeadHunter. Почти две трети проголосовавших, 63%, согласны с предложением упростить трудоустройство для молодых. Так, жители считают возможным разрешить трудоустройство с 14 лет без согласия органов опеки. При этом против такой идеи высказались 27% респондентов. Чаще остальных инициативу поддерживали сами подростки: 65% голосов в возрасте до 18 лет. Челябинцы ответили на вопросы и о том, почему они считают работу молодежи для нее благотворной. Из опрошенных 88% заявили, что занятость позволяет молодым стать самостоятельными и ответственными (еще 86%). Трудоустройство дает навык общения с людьми: в этом уверены 77% респондентов. Также работа, отметили жители, позволяет развить навык работы в команде (54% опрошенных), поднять финансовую грамотность (46%), умение решать много задач одновременно (39%) и приучает к тайм-менеджменту (32%).