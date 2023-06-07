В Германии напомнили, кто может принять решение о мире на Украине

Die Welt: решение о переговорах между Киевом и Москвой принимает Запад
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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Решение о переговорах принимает Джо Байден, пишут журналисты Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вместо Украины решение о переговорах принимает Запад, в частости президент США Джо Байден и главы правительств Великобритании, Франции и Германии. Об этом заявили в немецкой прессе.

«Не Украина суверенно решает, когда начнутся переговоры о прекращении огня, а [президент США Джо Байден] и главы правительств Великобритании, Франции и Германии», — написали в издании Die Welt. Там отметили, что власти Киева думают иначе и хотят продолжать борьбу.

В издании пишут, что без поддержки Запада Украина была бы бессильна. А прекращение огня означало бы поражение украинцев.

Ранее премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что НАТО ждет сигнал о готовности Москвы к переговорам с Киевом. По ее словам, все страны очень заинтересованы в мире, передает «Национальная служба новостей».

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Вместо Украины решение о переговорах принимает Запад, в частости президент США Джо Байден и главы правительств Великобритании, Франции и Германии. Об этом заявили в немецкой прессе. «Не Украина суверенно решает, когда начнутся переговоры о прекращении огня, а [президент США Джо Байден] и главы правительств Великобритании, Франции и Германии», — написали в издании Die Welt. Там отметили, что власти Киева думают иначе и хотят продолжать борьбу. В издании пишут, что без поддержки Запада Украина была бы бессильна. А прекращение огня означало бы поражение украинцев. Ранее премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что НАТО ждет сигнал о готовности Москвы к переговорам с Киевом. По ее словам, все страны очень заинтересованы в мире, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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