07 июня 2023

Аналитики оценили переплаты невыспавшимся россиянам в 3,5 трлн рублей в год

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Кот, найденный на стадионе Лужники во время полуфинала ЧМ-2018 по футболу. Москва, кошка, сон, кот, котенок
Почти половина работающих россиян плохо спит Фото:

По всей России переплаты за неэффективность невыспавшихся работников составляют 3,5 трлн рублей в год. Об этом заявили эксперты Аналитического центра НАФИ.

«Снижение эффективности работы в дни, когда работник не выспался, ведет к снижению производительности труда, а значит работодатель в эти дни переплачивает работнику. <…> Переплаты за неэффективность невыспавшихся сотрудников составляют в среднем 291 млрд руб. в месяц, или 3,5 трлн руб. в год по всей России», — рассказали аналитики НАФИ в своем исследовании, содержание которого приводит РБК.

Эксперты также подчеркнули, что сумма подобных издержек оказалась почти на 100 млрд руб. в месяц выше, нежели в 2019 году. Опрос также показал, что почти половина россиян ощущает недосып.

Ранее невролог Ринат Гимранов назвал в качестве основных причин беспокойного сна стресс и гормональные сбои. Он посоветовал, в первую очередь, снизить потребление кофе, а также исключить интенсивные физические нагрузки непосредственно перед сном. А сомнолог Татьяна Сурненкова дала совет отказаться от просмотра телевизора и телефона за несколько часов до сна.

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По всей России переплаты за неэффективность невыспавшихся работников составляют 3,5 трлн рублей в год. Об этом заявили эксперты Аналитического центра НАФИ. «Снижение эффективности работы в дни, когда работник не выспался, ведет к снижению производительности труда, а значит работодатель в эти дни переплачивает работнику. <…> Переплаты за неэффективность невыспавшихся сотрудников составляют в среднем 291 млрд руб. в месяц, или 3,5 трлн руб. в год по всей России», — рассказали аналитики НАФИ в своем исследовании, содержание которого приводит РБК. Эксперты также подчеркнули, что сумма подобных издержек оказалась почти на 100 млрд руб. в месяц выше, нежели в 2019 году. Опрос также показал, что почти половина россиян ощущает недосып. Ранее невролог Ринат Гимранов назвал в качестве основных причин беспокойного сна стресс и гормональные сбои. Он посоветовал, в первую очередь, снизить потребление кофе, а также исключить интенсивные физические нагрузки непосредственно перед сном. А сомнолог Татьяна Сурненкова дала совет отказаться от просмотра телевизора и телефона за несколько часов до сна.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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