Аналитики оценили переплаты невыспавшимся россиянам в 3,5 трлн рублей в год

08 июня 2023 в 02:28 Размер текста - 17 +

Почти половина работающих россиян плохо спит Фото: Владимир Андреев © URA.RU По всей России переплаты за неэффективность невыспавшихся работников составляют 3,5 трлн рублей в год. Об этом заявили эксперты Аналитического центра НАФИ. «Снижение эффективности работы в дни, когда работник не выспался, ведет к снижению производительности труда, а значит работодатель в эти дни переплачивает работнику. <…> Переплаты за неэффективность невыспавшихся сотрудников составляют в среднем 291 млрд руб. в месяц, или 3,5 трлн руб. в год по всей России», — рассказали аналитики НАФИ в своем исследовании, содержание которого приводит РБК. Эксперты также подчеркнули, что сумма подобных издержек оказалась почти на 100 млрд руб. в месяц выше, нежели в 2019 году. Опрос также показал, что почти половина россиян ощущает недосып. Ранее невролог Ринат Гимранов назвал в качестве основных причин беспокойного сна стресс и гормональные сбои. Он посоветовал, в первую очередь, снизить потребление кофе, а также исключить интенсивные физические нагрузки непосредственно перед сном. А сомнолог Татьяна Сурненкова дала совет отказаться от просмотра телевизора и телефона за несколько часов до сна.

По всей России переплаты за неэффективность невыспавшихся работников составляют 3,5 трлн рублей в год. Об этом заявили эксперты Аналитического центра НАФИ. «Снижение эффективности работы в дни, когда работник не выспался, ведет к снижению производительности труда, а значит работодатель в эти дни переплачивает работнику. <…> Переплаты за неэффективность невыспавшихся сотрудников составляют в среднем 291 млрд руб. в месяц, или 3,5 трлн руб. в год по всей России», — рассказали аналитики НАФИ в своем исследовании, содержание которого приводит РБК. Эксперты также подчеркнули, что сумма подобных издержек оказалась почти на 100 млрд руб. в месяц выше, нежели в 2019 году. Опрос также показал, что почти половина россиян ощущает недосып. Ранее невролог Ринат Гимранов назвал в качестве основных причин беспокойного сна стресс и гормональные сбои. Он посоветовал, в первую очередь, снизить потребление кофе, а также исключить интенсивные физические нагрузки непосредственно перед сном. А сомнолог Татьяна Сурненкова дала совет отказаться от просмотра телевизора и телефона за несколько часов до сна.