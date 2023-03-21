Неврологи назвали причины беспокойного сна

Невролог Гимранов: стресс является главной причиной беспокойного сна

21 марта 2023 в 12:35 Размер текста - 17 +

Беспокойный сон может развиваться из-за гормонального всплеска, объяснил Ринат Гимранов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Гормональные сбои и стресс являются главными причинами чуткого сна. Об этом рассказал врач-невролог, научный руководитель Клиники восстановительной неврологии Ринат Гимранов. «Сон может быть беспокойным из-за интенсивных тренировок, избыточного употребления кофеина, работы ночью, также из-за гормонального дисбаланса в период менструального цикла, менопаузы или беременности», — поделился врач с « Газета.ru ». Также он прояснил, что чуткость сна можно минимизировать, если снизить употребление кофеина и интенсивные физические нагрузки перед сном. Врач-невролог и руководитель группы врачей медицинско-правовой компании «ПризываНет» Никита Канушин добавил, что чуткий сон — вполне нормальное явление, которое объясняется фазой быстрого сна. «Фаза (быстрого сна — прим. URA.RU) характерна большей восприимчивостью мозга к внешним раздражителям — звукам, свету и прочему. Это объясняет возможное пробуждение даже от очень тихого звука», — объяснил невролог. Врач добавил, что также причинами чуткого сна могут быть неврологические заболевания. Ранее сомнолог Татьяна Сурненкова дала советы тем, кто не может выспаться. Она порекомендовала отказаться от просмотра телефона и телевизора за два часа до сна. Врач из США Тиффани Каспер назвала оптимальное время для дневного сна, посоветовав спать больше получаса ежедневно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Гормональные сбои и стресс являются главными причинами чуткого сна. Об этом рассказал врач-невролог, научный руководитель Клиники восстановительной неврологии Ринат Гимранов. «Сон может быть беспокойным из-за интенсивных тренировок, избыточного употребления кофеина, работы ночью, также из-за гормонального дисбаланса в период менструального цикла, менопаузы или беременности», — поделился врач с «Газета.ru». Также он прояснил, что чуткость сна можно минимизировать, если снизить употребление кофеина и интенсивные физические нагрузки перед сном. Врач-невролог и руководитель группы врачей медицинско-правовой компании «ПризываНет» Никита Канушин добавил, что чуткий сон — вполне нормальное явление, которое объясняется фазой быстрого сна. «Фаза (быстрого сна — прим. URA.RU) характерна большей восприимчивостью мозга к внешним раздражителям — звукам, свету и прочему. Это объясняет возможное пробуждение даже от очень тихого звука», — объяснил невролог. Врач добавил, что также причинами чуткого сна могут быть неврологические заболевания. Ранее сомнолог Татьяна Сурненкова дала советы тем, кто не может выспаться. Она порекомендовала отказаться от просмотра телефона и телевизора за два часа до сна. Врач из США Тиффани Каспер назвала оптимальное время для дневного сна, посоветовав спать больше получаса ежедневно.