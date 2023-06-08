8-летний Тимур Пузырев пропал 8 июня Фото: Игорь Пантин © URA.RU

На Вторчермете в Екатеринбурге 8 июня пропал 8-летний Тимур Пузырев. Мальчик нуждается в медицинской помощи, сообщает на официальной странице «ВКонтакте» поисковый отряд «Прорыв».

«Пропал ребенок — Пузырев Тимур, 8 лет. На момент пропажи был одет: брюки темно- синие, бело-голубые кроссовки, черно-белая кофта, бейсболка с белой надписью. Нуждается в медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Рост мальчика 115 сантиметров, телосложение худощавое. К розыску мальчика также подключилась полиция. Всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, просят позвонить по номеру 8 (343) 356-42-12 либо 102 (02).