Под Екатеринбургом дети массово отравились в школьной столовой

Дети ели в столовой школы № 33
В Верхней Пышме (Свердловская область) дети массово отравились в столовой школы № 33. Об этом сообщил читатель URA.RU.
«Дети из ближайших лагерей кушали в столовой школы № 33. У подростков рвота, диарея, высокая температура и слабость. Родители обеспокоены. Все ждут результатов анализов. Кто-то из родителей готов пойти в суд», — отметил собеседник агентства.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу администрации города. На звонок корреспондента никто не ответил.
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