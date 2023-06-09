Под Екатеринбургом дети массово отравились в школьной столовой

В Верхней Пышме дети отравились в столовой школы № 33
© Служба новостей «URA.RU»
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Столовая в промышленном техникуме. Курган, борщ, столовая, еда, школьная столовая, питание, школьное питание
Дети ели в столовой школы № 33 Фото:

В Верхней Пышме (Свердловская область) дети массово отравились в столовой школы № 33. Об этом сообщил читатель URA.RU.

«Дети из ближайших лагерей кушали в столовой школы № 33. У подростков рвота, диарея, высокая температура и слабость. Родители обеспокоены. Все ждут результатов анализов. Кто-то из родителей готов пойти в суд», — отметил собеседник агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу администрации города. На звонок корреспондента никто не ответил.

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В Верхней Пышме (Свердловская область) дети массово отравились в столовой школы № 33. Об этом сообщил читатель URA.RU. «Дети из ближайших лагерей кушали в столовой школы № 33. У подростков рвота, диарея, высокая температура и слабость. Родители обеспокоены. Все ждут результатов анализов. Кто-то из родителей готов пойти в суд», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу администрации города. На звонок корреспондента никто не ответил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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