Под Екатеринбургом дети массово отравились в школьной столовой

В Верхней Пышме дети отравились в столовой школы № 33

Дети ели в столовой школы № 33 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Верхней Пышме (Свердловская область) дети массово отравились в столовой школы № 33. Об этом сообщил читатель URA.RU.

«Дети из ближайших лагерей кушали в столовой школы № 33. У подростков рвота, диарея, высокая температура и слабость. Родители обеспокоены. Все ждут результатов анализов. Кто-то из родителей готов пойти в суд», — отметил собеседник агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу администрации города. На звонок корреспондента никто не ответил.