23 августа 2025

Образ пластиковой бутылки: писатель раскрыл екатеринбуржцам, как написал книгу, которую перевели на 30 языков

Евгений Водолазкин выступил на фестивале «Красная строка» в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
Выступление Евгения Водолазкина состоялось в завершающий день фестиваля
Выступление Евгения Водолазкина состоялось в завершающий день фестиваля

Российский писатель Евгений Водолазкин рассказал Екатеринбуржцам о приемах в написании книги «Лавр», которая была удостоена премий «Большая книга» и «Ясная поляна», а также переведена на 30 языков. Одним из них стал образ пластиковой бутылки в романе.

«Ни одна встреча у меня не обходилась без этого вопроса (о пластиковой бутылке прим. ред.). На самом деле изначально это была шутка, причем не самого высокого полета. Мне хотелось обозначить проходимость времени в обе стороны», — рассказал писатель во время лекции на фестивале «Красная строка» в Историческом сквере.

Так шутка превратилась в узнаваемую деталь романа и стала образом стертых границ между эпохами. Также Водолазкин анонсировал свой новый детективный роман с предварительным названием «Последнее дело майора Чистова».

Днем ранее одним из спикеров фестиваля стала легенда детективов Дарья Донцова. Фанаты писательницы, зная о ее любви к мопсам, устроили флешмоб и подвели к сцене около 30 собак.

© Служба новостей «URA.RU»
