Екатеринбуржцы часами сидят в аэропорту из-за массовых отмен и задержек рейсов

В Кольцово массово отменяют и задерживают рейсы в Москву, Санкт-Петербург и другие города России. Информация об этом появилась на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта.
Так, «Аэрофлот» отметин сразу два рейса в Москву, которые были запланированы на 24 августа. Рейс «Уральских авиалиний» в столицу перенесли больше, чем на три часа — вылет ожидается в 19:15.
Smartavia отменила вылет в Санкт-Петербург. «Уральские авиалинии» также не могут вылететь в северную столицу — рейс задержали с 17:00 до 21:10. Многочасовые задержки также наблюдаются у рейсов в Сочи («Уральские авиалинии»), Тбилиси, Оренбург и Сургут (Red Wings).
Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в пресс-службы авиакомпаний. Ответы будут опубликованы, как только поступят.
С массовыми задержками в Кольцово пассажиры столкнулись и накануне ночью. Из-за атаки беспилотниками со стороны ВСУ не работали аэропорты и в других российских городах. Подробнее о том, какие права есть у пассажиров и как получить компенсацию — в материале URA.RU.
