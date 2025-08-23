23 августа 2025

Екатеринбуржцы часами сидят в аэропорту из-за массовых отмен и задержек рейсов

В Кольцово задерживают и отменяют рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и другие города
В Кольцово массово отменяют и задерживают рейсы в Москву, Санкт-Петербург и другие города России. Информация об этом появилась на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта.

Так, «Аэрофлот» отметин сразу два рейса в Москву, которые были запланированы на 24 августа. Рейс «Уральских авиалиний» в столицу перенесли больше, чем на три часа — вылет ожидается в 19:15.

Smartavia отменила вылет в Санкт-Петербург. «Уральские авиалинии» также не могут вылететь в северную столицу — рейс задержали с 17:00 до 21:10. Многочасовые задержки также наблюдаются у рейсов в Сочи («Уральские авиалинии»), Тбилиси, Оренбург и Сургут (Red Wings).

Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в пресс-службы авиакомпаний. Ответы будут опубликованы, как только поступят.

С массовыми задержками в Кольцово пассажиры столкнулись и накануне ночью. Из-за атаки беспилотниками со стороны ВСУ не работали аэропорты и в других российских городах. Подробнее о том, какие права есть у пассажиров и как получить компенсацию — в материале URA.RU.

