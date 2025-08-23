На набережной Исети в центре Екатеринбурга появятся пирс и пешеходный мост: обновленные рендеры

На набережной рек Исеть и Ольховка в центре Екатеринбурга появятся пирс, пешеходный мост, смотровая площадка и другие объекты городской инфраструктуры. Обновленные рендеры пространства показал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.
«Концепция заметно изменилась — и, надеюсь, ее оценят жители и гости Екатеринбурга. В этой локации появится новый пешеходный мост, смотровая площадка, теневой навес, будут установлены пирсы и создан сад фитонцидов. Особое внимание будет уделяться безопасности, в том числе установке системы видеонаблюдения», — рассказал Паслер в своем telegram-канале.
Вдоль набережной также появятся беговые и велосипедные дорожки общей протяженностью более 550 метров, а также спортивная зона площадью 503 квадратных метра. Помимо существующей площадки для стритбола, планируется установка объектов для воркаута и настольного тенниса.
За счет укрепления береговой зоны с помощью габионов (сеток с каркасом из камней) увеличится зона отдыха. Общая площадь благоустройства вырастет с 21 до 31 тысячи квадратных метров.
Ранее Паслер лично приехал на набережную Исети и Ольховки и потребовал у чиновников сделать ее более спортивной и широкой. В июне территория победила в голосовании в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» ,собрав больше 73-х тысяч голосов. Заложить на благоустройство планируют 250-300 миллионов рублей.
