Трех свердловских бойцов вернули из украинского плена

Трое военнослужащих из Свердловской области вернули из плена Вооруженных сил Украины в рамках обмена. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
«Сегодня в результате обмена 146 на 146 вернулись из украинского плена трое ребят из Свердловской области. Мы их очень ждали. Порадовала глав Нижнего Тагила и Карпинска. А из Екатеринбурга очень беспокоилась теща военнослужащего. Мы ей тоже позвонили», — написала омбудсмен на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Среди освобожденных — военнослужащие 1998, 1999 и 1987 годов рождения. Татьяна Мерзлякова также подчеркнула, что обмен военнопленными имеет большое значение для всего региона и страны в целом. Она отметила, что процесс возвращения продолжается, и предстоит еще много работы, чтобы все попавшие в плен военнослужащие смогли вернуться домой.
Бойцов вернули на родину в рамках обмена военнопленными, который состоялся 24 августа. Взамен российская сторона передала 146 украинских солдат.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!