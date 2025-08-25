Следствие предъявило обвинения американцу за хищение миллиардов у уральского завода

Гражданину США Игорю Райхельсону заочно предъявили обвинение по делу о хищении 1,5 млрд рублей. Этими деньгами собирались покрыть закупку титанового сырья для уральского ПАО «ВСМПО-Ависма», указано в судебных документах.
«Следствие заочно предъявило обвинение Райхельсону. Ему оказывал содействие бывший гендиректор завода Михаил Воеводин», — на делопроизводство ссылается РИА Новости.
Было установлено, Воеводин заключал договоры на поставку сырья с двумя фирмами по завышенным ценам, которые контролировал Райхельсон. У другого поставщика этот материал стоил намного дешевле.
URA.RU уже писало, что в отношении Воеводина в 2021 году возбудили дело о мошенничестве. Позднее его переквалифицировали на злоупотребление полномочиями.
