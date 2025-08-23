В мэрии Екатеринбурга опровергли демонтаж медиаэкрана на Вайнера

В Екатеринбурге не будут демонтировать медиаэкран с главной пешеходной улицы Вайнера. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. Накануне архитектор и сооснователь архитектурного бюро «Плотинка» Илья Полянских заявил, что городская достопримечательность может «переехать» в Ирбит.
«Это частное мнение господина Полянских. Оно никак не соотносится с реальностью», — рассказали агентству в мэрии.
Громкое заявление о возможном демонтаже главного украшения Вайнера Илья Полянских сделал на фестивале креативных индустрий в Екатеринбурге. По его словам, медиаэкран может исчезнуть уже в октябре, после чего его могут перевезти в Ирбит на 400-летие города, которое состоится в 2031 году.
