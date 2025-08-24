24 августа 2025
23 августа 2025

Свердловские семьи тратят менее шести тысяч рублей на ЖКУ в месяц

В среднем свердловские семьи тратят в месяц на ЖКУ и топливо 5831,8 рубля
Среднестатистическая свердловская семья отдает менее шести тысяч рублей в месяц на оплату ЖКУ. Это составляет 8,8% потребительских расходов, следует из рейтинга регионов по расходам на ЖКУ, подготовленного аналитиками РИА Новости.

Согласно статистике, среднемесячные расходы на ЖКУ и топливо в регионе составили 5831,8 рубля. Свердловская область заняла 38-е место в рейтинге регионов России по доступности оплаты ЖКУ и топлива. По сравнению с прошлым годом показатель снизился на 1,3 процентных пункта.

Ранее Свердловскстат сообщал о росте стоимости коммунальных услуг в регионе на 10% за последний год, а также о повышении цен на минимальный набор продуктов питания на 15,1% с начала 2025 года. Несмотря на временное снижение цен на отдельные товары, общие расходы свердловчан на базовые нужды продолжают увеличиваться.

