Суд в Швейцарии арестовал счета уральского завода

Швейцарский суд арестовал счета «ВСМПО-Ависма»
Средства завода арестованы
Средства завода арестованы

Счета уральского ПАО «ВСМПО-Ависма» были арестованы по решению суда в Швейцарии. Об этом сообщил адвокат Александр Забейда.

«Суд Швейцарской Конфедерации наложил арест на счета ПАО „Корпорация ВСМПО-Ависма“. Речь идет о восьмизначной сумме в долларах США», — уточнил собеседник РИА Новости.

Арест счетов корпорации связан с уголовным делом экс-гендиректора «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина, которого обвиняют в мошенничестве при закупке титанового сырья. Ущерб оценивают в 1,5 млрд рублей.

URA.RU рассказывало, что ранее заочно предъявили обвинение гражданину США Игорю Райхельсону. По версии следствия, Воеводин скупал материалы по завышенным ценам в компаниях, подконтрольных Райхельсону.

