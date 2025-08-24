На полигоне «Свердловский» под Екатеринбургом международные соревнования спецподразделений «Вызов-5». В состязаниях участвовали рекордные 38 команд из России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, а на закрытии присутствовали заместитель Минобороны РФ Юнус-Бек Евкуров, врио Свердловской области Денис Паслер и президент Федерации практической стрельбы России Михаил Гущин. По итогам победителем стала команда «Архангел Михаил-1».
«Вы проявили настоящее мужество, мастерство и в принципе доказали, что не просто вас содержит Родина, не просто вас родили мать и отец, вскормили, поставили на путь. Вот такие соревнования, так же как и в бою, там, где вы можете показать и доказать как силу духа воина в индивидуальном направлении, так и силу братства духа уже подразделения непосредственно, ну и принадлежности к тому или иному направлению деятельности», — передает слова Евкурова пресс-служба соревнования.
За четыре дня участники выполнили семь тактических упражнений, победителем стала команда «Архангел Михаил-1», установившая новый рекорд на полосе препятствий. Мероприятие посетили более 5000 зрителей. Для их удобства на территории развернули медиаэкраны и специальные зрительские зоны. В финальный день соревнований гости стали свидетелями выступления музыкальной группы «Чайф».
Как отметил заместитель директора соревнований Алексей Чудан, в этом году уровень подготовки команд оказался выше ожиданий. По его словам, участники продемонстрировали высокий профессионализм и слаженность в прохождении всех этапов. Глава Свердловской области Денис Паслер обратил внимание на важность патриотического воспитания молодежи и участие семей в турнире. Президент Федерации практической стрельбы России Михаил Гущин выразил благодарность судейскому корпусу и поздравил участников с преодолением себя.
