24 августа 2025
23 августа 2025

Под Екатеринбургом прошли международные соревнования спецназа. Фото

Соревнования спецназа прошли на полигоне «Свердловский» под Екатеринбургом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На соревнованиях участвовало 38 команд из разных стран
На соревнованиях участвовало 38 команд из разных стран Фото:

На полигоне «Свердловский» под Екатеринбургом международные соревнования спецподразделений «Вызов-5». В состязаниях участвовали рекордные 38 команд из России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, а на закрытии присутствовали заместитель Минобороны РФ Юнус-Бек Евкуров, врио Свердловской области Денис Паслер и президент Федерации практической стрельбы России Михаил Гущин. По итогам победителем стала команда «Архангел Михаил-1».

«Вы проявили настоящее мужество, мастерство и в принципе доказали, что не просто вас содержит Родина, не просто вас родили мать и отец, вскормили, поставили на путь. Вот такие соревнования, так же как и в бою, там, где вы можете показать и доказать как силу духа воина в индивидуальном направлении, так и силу братства духа уже подразделения непосредственно, ну и принадлежности к тому или иному направлению деятельности», — передает слова Евкурова пресс-служба соревнования.

За четыре дня участники выполнили семь тактических упражнений, победителем стала команда «Архангел Михаил-1», установившая новый рекорд на полосе препятствий. Мероприятие посетили более 5000 зрителей. Для их удобства на территории развернули медиаэкраны и специальные зрительские зоны. В финальный день соревнований гости стали свидетелями выступления музыкальной группы «Чайф».

Как отметил заместитель директора соревнований Алексей Чудан, в этом году уровень подготовки команд оказался выше ожиданий. По его словам, участники продемонстрировали высокий профессионализм и слаженность в прохождении всех этапов. Глава Свердловской области Денис Паслер обратил внимание на важность патриотического воспитания молодежи и участие семей в турнире. Президент Федерации практической стрельбы России Михаил Гущин выразил благодарность судейскому корпусу и поздравил участников с преодолением себя.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На полигоне «Свердловский» под Екатеринбургом международные соревнования спецподразделений «Вызов-5». В состязаниях участвовали рекордные 38 команд из России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, а на закрытии присутствовали заместитель Минобороны РФ Юнус-Бек Евкуров, врио Свердловской области Денис Паслер и президент Федерации практической стрельбы России Михаил Гущин. По итогам победителем стала команда «Архангел Михаил-1». «Вы проявили настоящее мужество, мастерство и в принципе доказали, что не просто вас содержит Родина, не просто вас родили мать и отец, вскормили, поставили на путь. Вот такие соревнования, так же как и в бою, там, где вы можете показать и доказать как силу духа воина в индивидуальном направлении, так и силу братства духа уже подразделения непосредственно, ну и принадлежности к тому или иному направлению деятельности», — передает слова Евкурова пресс-служба соревнования. За четыре дня участники выполнили семь тактических упражнений, победителем стала команда «Архангел Михаил-1», установившая новый рекорд на полосе препятствий. Мероприятие посетили более 5000 зрителей. Для их удобства на территории развернули медиаэкраны и специальные зрительские зоны. В финальный день соревнований гости стали свидетелями выступления музыкальной группы «Чайф». Как отметил заместитель директора соревнований Алексей Чудан, в этом году уровень подготовки команд оказался выше ожиданий. По его словам, участники продемонстрировали высокий профессионализм и слаженность в прохождении всех этапов. Глава Свердловской области Денис Паслер обратил внимание на важность патриотического воспитания молодежи и участие семей в турнире. Президент Федерации практической стрельбы России Михаил Гущин выразил благодарность судейскому корпусу и поздравил участников с преодолением себя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...