23 августа 2025

В Екатеринбурге внезапно позеленел пруд.

© Служба новостей «URA.RU»
Окрашивание воды в неестественный цвет связывают с выбросами
В Екатеринбурге резко изменился цвет воды в пруду около реки Ольховка. Горожане связывают это с опасными выбросами в пруд.

«В Екатеринбурге 24 августа горожане заметили, что вода в пруду около Ольховки окрасилась в неестественный и яркий цвет. Они связывают это явление с опасными сбросами», — сообщает telegram-канал «Жизнь в Екатеринбурге».

Местные жители предполагают, что причиной могли стать незаконные сливы от автомоек и автосервисов, расположенных рядом с руслом Ольховки. Горожане отмечают, что подобные случаи уже происходили ранее.

«Неизвестные что-то сливают в ливневую канализацию. Подобный выброс уже был, эксперты выезжали на место не единожды. Ведется проверка», — рассказали URA.RU в мэрии города.

