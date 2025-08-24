24 августа 2025

В Екатеринбурге массово задерживаются рейсы

В Кольцово массово задерживаются рейсы в российские и заграничные города. Задержки варьируются от одного до девяти часов. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.

Всего задержано пять рейсов — два от «Уральских авиалиний» и по одному от российской авиакомпании «Россия», турецкой Southwind Airlines и египетской AlMasria Universal Airlines. Пассажирам борта до Шарм Эль Шейха от AlMasria Universal Airlines придется ждать около девяти часов — по расписанию самолет должен был вылететь 25 августа из Екатеринбурга в 05:35. Сейчас вылет запланирован на 14:25 этого же дня.

Самолет от «Уральских авиалиний» задерживается в Санкт-Петербург и Сочи. Первый рейс на три часа, второй почти на час. Рейс в Анталью от Southwind Airlines переносятся с 04:30 на 10:50. Борт от «России» в Санкт-Петербург задерживается на четыре с половиной часа.

Массовые задержки рейсов в аэропорту Кольцово происходят не впервые: 23 августа аналогичные перебои затронули пять рейсов, включая направления в Санкт-Петербург, Самару, Нижний Новгород и Казань, а также привели к отмене рейса «Аэрофлота» в Москву. Тогда причиной сбоев называли ограничения на прием и выпуск самолетов в ряде городов.

Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в пресс-службы авиакомпаний. Ответы будут опубликованы, как только поступят.

