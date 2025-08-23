Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский упрямится и выдвигает новые условия для проведения встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом Лавров рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.
"Снова против России ищут повод для того, чтобы переговоры не допустить и хотят, чтобы это произошло не по их [западных стран] вине, не по вине Зеленского, который тоже артачится и какие-то условия выдвигает", — сказал Лавров. Глава МИДа также добавил, что Зеленский требует немедленной встречи с Путиным независимо ни от чего, что он расценивает как попытку нарушить процесс заложенный Путиным и президентом США Дональдом Трампом.
Российская сторона всегда подчеркивала, что она готова к прямым переговорам с Украиной на уровне президентов. Однако к этому моменту должны быть решены существенные вопросы, чтобы наиболее эффективно использовать время.
На этом фоне Украина, игнорируя договоренности Путина и Трампа, снова затягивает мирный процесс. По мнению Киева, сначала надо остановить огонь, а уже потом обсуждать мир. Россия и США совершено другого мнения.
