23 августа 2025

Лавров: Зеленский артачится, выдвигая условия встречи с Путиным

Лавров расценивает действия Зеленского как попытку нарушить процесс начатый Путиным и Трампом
Лавров расценивает действия Зеленского как попытку нарушить процесс начатый Путиным и Трампом Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский упрямится и выдвигает новые условия для проведения встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом Лавров рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

"Снова против России ищут повод для того, чтобы переговоры не допустить и хотят, чтобы это произошло не по их [западных стран] вине, не по вине Зеленского, который тоже артачится и какие-то условия выдвигает", — сказал Лавров. Глава МИДа также добавил, что Зеленский требует немедленной встречи с Путиным независимо ни от чего, что он расценивает как попытку нарушить процесс заложенный Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

Российская сторона всегда подчеркивала, что она готова к прямым переговорам с Украиной на уровне президентов. Однако к этому моменту должны быть решены существенные вопросы, чтобы наиболее эффективно использовать время. 

На этом фоне Украина, игнорируя договоренности Путина и Трампа, снова затягивает мирный процесс. По мнению Киева, сначала надо остановить огонь, а уже потом обсуждать мир. Россия и США совершено другого мнения. 

