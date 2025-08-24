Российским спортсменкам приходится доказывать, что они женщины

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) начала процедуру генетического тестирования российских спортсменок на предмет гендерной принадлежности. Об этом сообщил исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский.
«Всероссийская федерация легкой атлетики уже организовала забор соответствующих анализов в сборной команде России в рамках нового требования по тестированию спортсменок на ген SRY», — рассказал Ярышевский. Его слова передает ТАСС.
Такая мера связана с новыми требованиями Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), которые вступят в силу 1 сентября 2025 года и касаются допуска женщин к участию в международных соревнованиях, включая чемпионат мира в Токио. Сейчас тест прошли 30 российских спортсменок, и процедура продолжается. Проведение тестирования запланировано в рамках финального этапа мероприятия «Королева спорта» в Екатеринбурге.
Требования World Athletics предусматривают, что каждая женщина-легкоатлетка должна будет пройти одноразовый генный скрининг SRY для подтверждения отсутствия Y-хромосомы. Анализ осуществляется либо с помощью соскоба слюны, либо через забор крови. Как отмечается в июльском релизе World Athletics, организация не подвергает сомнению гендерную идентичность спортсменок, обязуется соблюдать конфиденциальность результатов тестирования и не требует никакого хирургического вмешательства или коррекции пола.
Мировое первенство по легкой атлетике пройдет в Токио в период с 13 по 21 сентября. Заключительный этап легкоатлетической серии «Королева спорта» проводится в Екатеринбурге 23 и 24 августа.
