Десятки человек утонули в Свердловской области за летний сезон

Сотрудники МЧС продолжают патрулировать берега (архивное фото)
В Свердловской области за летний сезон утонули 29 человек. Об этом рассказали в ГУ МЧС региона.
«За сезон в Свердловской области утонули 29 человек, но благодаря спасателям и неравнодушным гражданам удалось спасти две жизни», — сообщили в министерстве.
Накануне в реке Теляна под закрытым свердловским поселком Свободный был обнаружен труп. Утонувшему мужчине было 67 лет.
