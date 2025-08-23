23 августа 2025

Десятки человек утонули в Свердловской области за летний сезон

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сотрудники МЧС продолжают патрулировать берега (архивное фото)
Сотрудники МЧС продолжают патрулировать берега (архивное фото) Фото:

В Свердловской области за летний сезон утонули 29 человек. Об этом рассказали в ГУ МЧС региона.

«За сезон в Свердловской области утонули 29 человек, но благодаря спасателям и неравнодушным гражданам удалось спасти две жизни», — сообщили в министерстве.

Накануне в реке Теляна под закрытым свердловским поселком Свободный был обнаружен труп. Утонувшему мужчине было 67 лет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области за летний сезон утонули 29 человек. Об этом рассказали в ГУ МЧС региона. «За сезон в Свердловской области утонули 29 человек, но благодаря спасателям и неравнодушным гражданам удалось спасти две жизни», — сообщили в министерстве. Накануне в реке Теляна под закрытым свердловским поселком Свободный был обнаружен труп. Утонувшему мужчине было 67 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...