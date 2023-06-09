09 июня 2023

Махонин показал Спивакову реконструкцию Пермской филармонии

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Первая лига КВН. 1/8 финала. Пермь., махонин дмитрий
Махонин показал Спивакову ремонт в Пермской краевой филармонии Фото:

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин показал худруку коллектива «Виртуозы Москвы» Владимиру Спивакову как идет ремонт в Пермской краевой филармонии. Об этом глава края написал в своем telegram-канале.

«Показал маэстро реконструкцию большого зала Пермской краевой филармонии. Договорились, что следующее большое музыкальное мероприятие с участием Владимира Теодоровича пройдет уже в обновленном большом зале», — рассказал в посте Махонин.

По словам Махонина, в филармонии уже завершены основные строительные работы, впереди монтаж оборудования. Политик подчеркнул в посте, что фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…» проходит в Перми 14-й раз. Краевая столица, отметил Махонин, стала первым городом в России, в котором фестиваль получил постоянную прописку.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал министру культуры РФ Ольге Любимовой о ходе реализации культурных проектов к 300-летию Перми. Махонин говорил о строительстве нового здания галереи, краевой музыкальной школы, а также о реконструкции Большого зала филармонии.

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Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин показал худруку коллектива «Виртуозы Москвы» Владимиру Спивакову как идет ремонт в Пермской краевой филармонии. Об этом глава края написал в своем telegram-канале. «Показал маэстро реконструкцию большого зала Пермской краевой филармонии. Договорились, что следующее большое музыкальное мероприятие с участием Владимира Теодоровича пройдет уже в обновленном большом зале», — рассказал в посте Махонин. По словам Махонина, в филармонии уже завершены основные строительные работы, впереди монтаж оборудования. Политик подчеркнул в посте, что фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…» проходит в Перми 14-й раз. Краевая столица, отметил Махонин, стала первым городом в России, в котором фестиваль получил постоянную прописку. Ранее URA.RU писало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал министру культуры РФ Ольге Любимовой о ходе реализации культурных проектов к 300-летию Перми. Махонин говорил о строительстве нового здания галереи, краевой музыкальной школы, а также о реконструкции Большого зала филармонии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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