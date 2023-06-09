Махонин показал Спивакову реконструкцию Пермской филармонии

10 июня 2023 в 23:08 Размер текста - 17 +

Махонин показал Спивакову ремонт в Пермской краевой филармонии Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин показал худруку коллектива «Виртуозы Москвы» Владимиру Спивакову как идет ремонт в Пермской краевой филармонии. Об этом глава края написал в своем telegram-канале. «Показал маэстро реконструкцию большого зала Пермской краевой филармонии. Договорились, что следующее большое музыкальное мероприятие с участием Владимира Теодоровича пройдет уже в обновленном большом зале», — рассказал в посте Махонин. По словам Махонина, в филармонии уже завершены основные строительные работы, впереди монтаж оборудования. Политик подчеркнул в посте, что фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…» проходит в Перми 14-й раз. Краевая столица, отметил Махонин, стала первым городом в России, в котором фестиваль получил постоянную прописку. Ранее URA.RU писало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал министру культуры РФ Ольге Любимовой о ходе реализации культурных проектов к 300-летию Перми. Махонин говорил о строительстве нового здания галереи, краевой музыкальной школы, а также о реконструкции Большого зала филармонии.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин показал худруку коллектива «Виртуозы Москвы» Владимиру Спивакову как идет ремонт в Пермской краевой филармонии. Об этом глава края написал в своем telegram-канале. «Показал маэстро реконструкцию большого зала Пермской краевой филармонии. Договорились, что следующее большое музыкальное мероприятие с участием Владимира Теодоровича пройдет уже в обновленном большом зале», — рассказал в посте Махонин. По словам Махонина, в филармонии уже завершены основные строительные работы, впереди монтаж оборудования. Политик подчеркнул в посте, что фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…» проходит в Перми 14-й раз. Краевая столица, отметил Махонин, стала первым городом в России, в котором фестиваль получил постоянную прописку. Ранее URA.RU писало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал министру культуры РФ Ольге Любимовой о ходе реализации культурных проектов к 300-летию Перми. Махонин говорил о строительстве нового здания галереи, краевой музыкальной школы, а также о реконструкции Большого зала филармонии.