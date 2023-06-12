Какие витамины нужно употреблять мужчинам

Витамин B6 способствует регулированию гормонального баланса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С возрастом мужчина может столкнуться с сильным недостатком витаминов и минералов, что чревато проблемами с сердцем и иммунной системой. Для того чтобы избежать проблем, необходимо принимать витамин D для укрепления костей, витамин E для иммунитета. Также полезным станет употребления магния, цинка и железа.

Ежедневно мужчинам нужно принимать витамин D, чтобы укрепить кости и иммунную систему. Также дополнительный прием этого витамина будет полезен для тех, кто живет в местности, где недостаточно солнечного света, передает Sport24 .

. Также мужчине необходим витамин B6. Он нужен для правильной работы нервной системы, а также для регулирования гормонального баланса.

Витамин E также способствует укреплению иммунной системы и защищает клетки от стресса. Он содержится в орехах, зеленых овощах, семенах и рыбе.

Положительное влияние на организм окажет и витамин C. Он является мощным антиоксидантом, защищающим клетки от повреждений и укрепляющим иммунитет.

Также для мужчин полезен магний, необходимый для правильной работы сердечно-сосудистой и нервной систем.

Для поддержания здоровой простаты и сперматогенеза (продуцирование сперматозоидов — прим. URA.RU) необходим цинк. Также он способствует регулированию гормонального баланса. Он содержится в орехах, семенах, мясе, рыбе и молочных продуктах.

Железо также является важным минералом для правильной работы иммунной системы, а также транспортировки кислорода в организме. Также оно важно для правильной работы мозга и мышц. От недостатка железа могут страдать те, кто придерживается веганской или вегетарианской диеты.

Какие витамины нужны мужчинам после 30 лет

После 30 лет следует добавить в рацион витамин B12, который необходим для правильной работы нервной системы. Также он участвует в обмене веществ и помогает производить красные кровяные клетки.

Также полезным будет употребление Омега-3. Жирные кислоты способствуют улучшению зрения, работы мозга и сердечно-сосудистой системы. Также витамин уменьшает воспаления в организме.

Также не стоит забывать о витамине D для регулирования уровня кальция и фосфора в костях. Он также нужен для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний. Также витамин C, который важен для здоровья костей и суставов.

Эти витамины рекомендуется употреблять с пищей. Также нужно внести в рацион больше продуктов с полезными.

Витамины для мужчин после 40-50 лет

В таком возрасте мужчины могут испытывать дефицит витаминов. Чтобы избежать проблем со здоровьем, следует повысить дозу витамина D. С возрастом способность кожи синтезировать витамин становится хуже. Также он поможет для профилактики диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Также необходим витамин B12, дефицит которого может привести к ухудшению памяти. Для костей и зубов нужно принимать кальций. Во избежание аритмии и ухудшения сна надо употреблять магний. Также витамин E поможет защитить иммунитет и сохранить здоровье кожи