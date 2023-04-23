Health-коуч перечислила продукты, которые помогут обновить организм

Для обновления и омоложения организма следует употреблять клубнику, землянику и жимолость. Об этом сообщила health-коуч (специалист в области питания) Галина Хусаинова.
«В жимолости содержится большое количество витаминов группы B, а также витамин PP, биофлавоноиды и катехины. Все это полезно для головного мозга человека. Что касается клубники, самое ценное вещество в ней это физетин. Он помогает организму очиститься от старых и поврежденных клеток. Высокой концентрацией полезных веществ обладает также лесная земляника. При этом являются полезными как ее плоды, так и листья», — пояснила Галина Хусаинова в беседе с изданием «
Ранее врач-диетолог Анастасия Ефимова дала четыре совета, как правильно подготовить тело к лету. Для этого необходимо контролировать баланс калорий, правильно питаться и включить в рацион клетчатку.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!