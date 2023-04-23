Health-коуч перечислила продукты, которые помогут обновить организм

Health-коуч Хусаинова: клубника, земляника и жимолость способствуют омоложению организма
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День детей. Курган, клубника, ягоды
Эксперты считают клубнику одной из самых полезных ягод для здоровья Фото:

Для обновления и омоложения организма следует употреблять клубнику, землянику и жимолость. Об этом сообщила health-коуч (специалист в области питания) Галина Хусаинова.

«В жимолости содержится большое количество витаминов группы B, а также витамин PP, биофлавоноиды и катехины. Все это полезно для головного мозга человека. Что касается клубники, самое ценное вещество в ней это физетин. Он помогает организму очиститься от старых и поврежденных клеток. Высокой концентрацией полезных веществ обладает также лесная земляника. При этом являются полезными как ее плоды, так и листья», — пояснила Галина Хусаинова в беседе с изданием «Газета.Ru».

Ранее врач-диетолог Анастасия Ефимова дала четыре совета, как правильно подготовить тело к лету. Для этого необходимо контролировать баланс калорий, правильно питаться и включить в рацион клетчатку.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Для обновления и омоложения организма следует употреблять клубнику, землянику и жимолость. Об этом сообщила health-коуч (специалист в области питания) Галина Хусаинова. «В жимолости содержится большое количество витаминов группы B, а также витамин PP, биофлавоноиды и катехины. Все это полезно для головного мозга человека. Что касается клубники, самое ценное вещество в ней это физетин. Он помогает организму очиститься от старых и поврежденных клеток. Высокой концентрацией полезных веществ обладает также лесная земляника. При этом являются полезными как ее плоды, так и листья», — пояснила Галина Хусаинова в беседе с изданием «Газета.Ru». Ранее врач-диетолог Анастасия Ефимова дала четыре совета, как правильно подготовить тело к лету. Для этого необходимо контролировать баланс калорий, правильно питаться и включить в рацион клетчатку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...