13 июня 2023

Пермская пенсионерка пыталась поджечь чужое авто из-за долгов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, заключенные, арест, цепь, женщина, преступница, наручники
Пенсионерку будут судить за покушение на повреждение имущества Фото:

Жительница Пермского муниципального района обратилась в полицию после того, как ее машину пытались поджечь неизвестные. Позже выяснилось, что попортить имущество пыталась 68-летняя подруга пермячки из-за долга, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

«В ходе оперативных мероприятий установлено, что к поджогу причастна соседка потерпевшей. Обвиняемая пояснила, что прямого умысла на порчу имущества у нее не было. Она лишь хотела припугнуть соседей, потому что они задолжали ей крупную сумму денег», — говорится на сайте.

Возгорание авто женщине удалось ликвидировать самостоятельно. Ущерб имуществу составил более 24 тысяч рублей. В отношении пенсионерки заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (Покушение на уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога). Дело для рассмотрения направлено в суд.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Пермского муниципального района обратилась в полицию после того, как ее машину пытались поджечь неизвестные. Позже выяснилось, что попортить имущество пыталась 68-летняя подруга пермячки из-за долга, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «В ходе оперативных мероприятий установлено, что к поджогу причастна соседка потерпевшей. Обвиняемая пояснила, что прямого умысла на порчу имущества у нее не было. Она лишь хотела припугнуть соседей, потому что они задолжали ей крупную сумму денег», — говорится на сайте. Возгорание авто женщине удалось ликвидировать самостоятельно. Ущерб имуществу составил более 24 тысяч рублей. В отношении пенсионерки заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (Покушение на уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога). Дело для рассмотрения направлено в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...