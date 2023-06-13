Пермская пенсионерка пыталась поджечь чужое авто из-за долгов

14 июня 2023 в 13:15 Размер текста - 17 +

Пенсионерку будут судить за покушение на повреждение имущества Фото: Илья Московец © URA.RU Жительница Пермского муниципального района обратилась в полицию после того, как ее машину пытались поджечь неизвестные. Позже выяснилось, что попортить имущество пыталась 68-летняя подруга пермячки из-за долга, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «В ходе оперативных мероприятий установлено, что к поджогу причастна соседка потерпевшей. Обвиняемая пояснила, что прямого умысла на порчу имущества у нее не было. Она лишь хотела припугнуть соседей, потому что они задолжали ей крупную сумму денег», — говорится на сайте. Возгорание авто женщине удалось ликвидировать самостоятельно. Ущерб имуществу составил более 24 тысяч рублей. В отношении пенсионерки заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (Покушение на уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога). Дело для рассмотрения направлено в суд.

Жительница Пермского муниципального района обратилась в полицию после того, как ее машину пытались поджечь неизвестные. Позже выяснилось, что попортить имущество пыталась 68-летняя подруга пермячки из-за долга, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «В ходе оперативных мероприятий установлено, что к поджогу причастна соседка потерпевшей. Обвиняемая пояснила, что прямого умысла на порчу имущества у нее не было. Она лишь хотела припугнуть соседей, потому что они задолжали ей крупную сумму денег», — говорится на сайте. Возгорание авто женщине удалось ликвидировать самостоятельно. Ущерб имуществу составил более 24 тысяч рублей. В отношении пенсионерки заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (Покушение на уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога). Дело для рассмотрения направлено в суд.