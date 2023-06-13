В Курганской области будут судить жителя Москвы, бежавшего за границу в период мобилизации

Жителя Москвы будут судить за пересечение границы без надлежащего разрешения в период проведения частичной мобилизации. Об этом сообщили в Петуховском районном суде Курганской области.
«В Петуховский районный суд поступило уголовное в отношении жителя г. Москвы, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322 УК РФ (пересечение государственной границы РФ без надлежащего разрешения) <…> в начале октября прошлого года незаконно пересек государственную границу», — сообщили в суде. Мужчина выехал в Казахстан через курганский пропускной пункт на поезде.
Ранее жителя столицы не выпустили из страны в международном аэропорту Москвы из-за ограничений судебных приставов. Несмотря на это, он решился пересечь границу другим видом транспорта.
Ранее URA.RU сообщало, что на Петуховском пункте пропуска задержали двух мигрантов из Казахстана. Мужчины пытались попасть в Россию в вагоне с углем.
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