В Курганской области будут судить жителя Москвы, бежавшего за границу в период мобилизации

Москвич незаконно пересек на поезде границу в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя Москвы будут судить за пересечение границы без надлежащего разрешения в период проведения частичной мобилизации. Об этом сообщили в Петуховском районном суде Курганской области.

«В Петуховский районный суд поступило уголовное в отношении жителя г. Москвы, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322 УК РФ (пересечение государственной границы РФ без надлежащего разрешения) <…> в начале октября прошлого года незаконно пересек государственную границу», — сообщили в суде. Мужчина выехал в Казахстан через курганский пропускной пункт на поезде.

Ранее жителя столицы не выпустили из страны в международном аэропорту Москвы из-за ограничений судебных приставов. Несмотря на это, он решился пересечь границу другим видом транспорта.

Ранее URA.RU сообщало, что на Петуховском пункте пропуска задержали двух мигрантов из Казахстана. Мужчины пытались попасть в Россию в вагоне с углем.