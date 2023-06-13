13 июня 2023

В Курганской области будут судить жителя Москвы, бежавшего за границу в период мобилизации

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети из ДНР. Курган , поезд, жд вокзал
Москвич незаконно пересек на поезде границу в Курганской области Фото:

Жителя Москвы будут судить за пересечение границы без надлежащего разрешения в период проведения частичной мобилизации. Об этом сообщили в Петуховском районном суде Курганской области.

«В Петуховский районный суд поступило уголовное в отношении жителя г. Москвы, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322 УК РФ (пересечение государственной границы РФ без надлежащего разрешения) <…> в начале октября прошлого года незаконно пересек государственную границу», — сообщили в суде. Мужчина выехал в Казахстан через курганский пропускной пункт на поезде.

Ранее жителя столицы не выпустили из страны в международном аэропорту Москвы из-за ограничений судебных приставов. Несмотря на это, он решился пересечь границу другим видом транспорта.

Ранее URA.RU сообщало, что на Петуховском пункте пропуска задержали двух мигрантов из Казахстана. Мужчины пытались попасть в Россию в вагоне с углем.

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Жителя Москвы будут судить за пересечение границы без надлежащего разрешения в период проведения частичной мобилизации. Об этом сообщили в Петуховском районном суде Курганской области. «В Петуховский районный суд поступило уголовное в отношении жителя г. Москвы, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322 УК РФ (пересечение государственной границы РФ без надлежащего разрешения) <…> в начале октября прошлого года незаконно пересек государственную границу», — сообщили в суде. Мужчина выехал в Казахстан через курганский пропускной пункт на поезде. Ранее жителя столицы не выпустили из страны в международном аэропорту Москвы из-за ограничений судебных приставов. Несмотря на это, он решился пересечь границу другим видом транспорта. Ранее URA.RU сообщало, что на Петуховском пункте пропуска задержали двух мигрантов из Казахстана. Мужчины пытались попасть в Россию в вагоне с углем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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