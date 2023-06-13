13 июня 2023
12 июня 2023

Власти объяснили, почему в ЯНАО не включат отопление в детсадах, в которых замерзают дети

Власти Салехарда не могут запустить отопление из-за ремонта на сетях теплоснабжения
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему отключения, включения отопления. Курган, холод, батарея, радиатор, отопление, детские руки, батареи
В окружной столице воспитанники детсадов мерзнут без отопления Фото:

Власти Салехарда (ЯНАО) не могут запустить отопление в городе, потому что за короткое лето необходимо сделать большой объем ремонтных работ на сетях теплоснабжения. Об этом мэрия города написала в соцсетях, отвечая на жалобы горожан. Жители города сообщили, что в детсадах замерзают дети.

«К сожалению, возобновить подачу тепла в дома и социальные объекты города мы не можем. У нас в городе короткое северное лето, за которое необходимо провести большой объем ремонтных работ на сетях теплоснабжения», — пояснили в муниципалитете в группе «Подслушано в Салехарде».

Горожане написали пост, в котором пожаловались, что в домах и в детсадах очень холодно. Жители опасаются, что из-за этого дети могут заболеть и уйти на больничный. Из-за холодной погоды дети вынуждены находиться в верхней одежде.

Ранее сообщалось, что в округ придет снег с дождем и сильный ветер. По информации синоптиков, температура воздуха в Салехарде достигнет максимум 12 градусов.

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Власти Салехарда (ЯНАО) не могут запустить отопление в городе, потому что за короткое лето необходимо сделать большой объем ремонтных работ на сетях теплоснабжения. Об этом мэрия города написала в соцсетях, отвечая на жалобы горожан. Жители города сообщили, что в детсадах замерзают дети. «К сожалению, возобновить подачу тепла в дома и социальные объекты города мы не можем. У нас в городе короткое северное лето, за которое необходимо провести большой объем ремонтных работ на сетях теплоснабжения», — пояснили в муниципалитете в группе «Подслушано в Салехарде». Горожане написали пост, в котором пожаловались, что в домах и в детсадах очень холодно. Жители опасаются, что из-за этого дети могут заболеть и уйти на больничный. Из-за холодной погоды дети вынуждены находиться в верхней одежде. Ранее сообщалось, что в округ придет снег с дождем и сильный ветер. По информации синоптиков, температура воздуха в Салехарде достигнет максимум 12 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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