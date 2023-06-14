В тюменских вузах острый дефицит мест в общежитиях для студентов

© Служба новостей «URA.RU»
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Вузы города. Тюмень, тюмгу, студенты, тгу, тюменский государственный университет
Чтобы получить место в общежитии многим учащимся придется дождаться строительства студенческого кампуса Фото:

В Тюменском государственном университете и Тюменском государственном медицинском университете сформировались очереди из студентов, которым не хватает мест в общежитиях. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службах университетов.

«В общежитиях университета проживает порядка 1 500 человек. При этом в очереди стоят более 5 000. Вопрос действительно стоит остро. Надеемся, что его поможет хотя бы частично решить строительство в Тюмени студенческого кампуса», — рассказали URA.RU в пресс-службе ТюмГУ.

Чтобы заселиться в его общежития студенты должны подать заявление до 18 июня. Первоочередное предоставление мест положено учащимся, которые относятся к категориям федеральных льготников. Подробную информацию можно узнать на сайте университета.

Очередь на заселение наблюдается и в Тюменском государственном медицинском университете. В целом у вуза есть 1060 мест для проживания студентов, но этого недостаточно.

«Сейчас у нас порядка 90 заявлений на предоставление места в общежитии. К 1 сентября ожидаем приезда иностранных студентов, порядка 500 человек, а также первокурсников. Так что дефицит мест будет», — рассказали URA.RU в пресс-службе ТюмГМУ.

Остальные тюменские вузы не испытывают подобных проблем. Однако причины разные. Так, в 12 общежитиях Тюменского индустриального университета, с учетом филиалов, есть 4 300 мест. Очереди на них нет. Заселяют туда в течение всего года, на время сессии жилье предоставляют и заочникам. Подать заявление можно онлайн.

В Государственном аграрном университете Северного Зауралья 356 мест для проживания студентов. По данным пресс-службы этого достаточно — очередь отсутствует.

В Тюменском государственном институте культуры также нет дефицита. Но и общежитий, собственно, тоже нет.

«Ранее мы просили помощи у других вузов, нам выделяли места на базе их общежитий. Однако в последние годы так уже не сотрудничаем: коллегам и самим часто не хватает помещений», — рассказали в пресс-службе ТГИК.

Ранее URA.RU писало, сколько стоит проживание для студентов в общежитиях тюменских вузов. Агентство также посчитало, в какую стоимость учащимся обойдется съем квартиры вблизи университетов.

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В Тюменском государственном университете и Тюменском государственном медицинском университете сформировались очереди из студентов, которым не хватает мест в общежитиях. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службах университетов. «В общежитиях университета проживает порядка 1 500 человек. При этом в очереди стоят более 5 000. Вопрос действительно стоит остро. Надеемся, что его поможет хотя бы частично решить строительство в Тюмени студенческого кампуса», — рассказали URA.RU в пресс-службе ТюмГУ. Чтобы заселиться в его общежития студенты должны подать заявление до 18 июня. Первоочередное предоставление мест положено учащимся, которые относятся к категориям федеральных льготников. Подробную информацию можно узнать на сайте университета. Очередь на заселение наблюдается и в Тюменском государственном медицинском университете. В целом у вуза есть 1060 мест для проживания студентов, но этого недостаточно. «Сейчас у нас порядка 90 заявлений на предоставление места в общежитии. К 1 сентября ожидаем приезда иностранных студентов, порядка 500 человек, а также первокурсников. Так что дефицит мест будет», — рассказали URA.RU в пресс-службе ТюмГМУ. Остальные тюменские вузы не испытывают подобных проблем. Однако причины разные. Так, в 12 общежитиях Тюменского индустриального университета, с учетом филиалов, есть 4 300 мест. Очереди на них нет. Заселяют туда в течение всего года, на время сессии жилье предоставляют и заочникам. Подать заявление можно онлайн. В Государственном аграрном университете Северного Зауралья 356 мест для проживания студентов. По данным пресс-службы этого достаточно — очередь отсутствует. В Тюменском государственном институте культуры также нет дефицита. Но и общежитий, собственно, тоже нет. «Ранее мы просили помощи у других вузов, нам выделяли места на базе их общежитий. Однако в последние годы так уже не сотрудничаем: коллегам и самим часто не хватает помещений», — рассказали в пресс-службе ТГИК. Ранее URA.RU писало, сколько стоит проживание для студентов в общежитиях тюменских вузов. Агентство также посчитало, в какую стоимость учащимся обойдется съем квартиры вблизи университетов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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