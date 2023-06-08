В Тюмени самые дорогие общежития для студентов предлагает Тюменский государственный медуниверситет

За месяц проживания в общежитии с тюменских студентов возьмут от 530 до 3 800 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самые дорогие места в общежитиях студентам предлагают в Тюменском государственном медицинском университете, а самые дешевые — в Тюменском индустриальном университете. URA.RU составило список цен на проживание в студобщежитиях областной столицы.

«Максимальная стоимость проживания в общежитиях Тюменского государственного медицинского университета составляет 3 800 рублей в месяц. Минимальная — 691 рубль. Все зависит от категории общежития и формы обучения», — рассказали URA.RU в пресс-службе ТюмГМУ.

На втором месте по стоимости жилья от вуза оказался Тюменский государственный университет. В Тюмени цены варьируются от 960 до 1390 рублей: на стоимость влияет тип жилья (коридорный, квартирный или гостиничный). В филиале в Тобольске — от 2 160 до 2 265 рублей. В Ишиме со студентов возьмут 945 рублей в месяц.

Третье место досталось Тюменскому индустриальному университету. В нем месяц проживания в Тюмени для учащихся будет стоить от 530 до 1 250 рублей, в филиалах — от 780 до 1430 рублей.

Замыкает рейтинг Государственный аграрный университет Северного Зауралья. Плата за проживание в его общежитии — 740 рублей в месяц.

Что до Тюменского государственного института культуры, то платить за проживание его студентам не приходится. Все дело в том, что у образовательного учреждения в принципе отсутствует общежитие.

Ранее URA.RU писало, сколько стоит снять квартиру вблизи тюменских вузов. Самый дешевый вариант обойдется в 9 000 рублей, а самый дорогой — в 57 000.