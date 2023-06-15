Курганцы заметили змею в воде на «Голубых озерах» (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане на зоне отдыха «Голубые озера» нашли змею. Об этом сообщается в посте группы «Типичный Курган» в социальной сети «ВКонтакте».

«Держите новую фобию. Видео снято на «Голубых озерах», — так подписал видео пользователь социальной сети.

В комментариях курганцы предположили, что это уж. По их словам, змеи предпочитают влажные места для обитания, поэтому их часто находят рядом с водоемами. Также, некоторые подписчики сообщества заявили, что, наоборот, в змее нет ничего страшного. «Да ладно, мурена прямо завелась или угорь электрический. Там всю жизнь ужи и змеи плавают, сколько эти озера существуют», — пишет в комментариях пользователь соцсети «ВКонтакте».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в мэрию Кургана. На момент публикации ответ получить не удалось.

Ранее URA.RU уже писало, что на главном пляже Кургана появились змеи. Отдыхающие заметили там гадюк и ужей. Курганцы также заметили змей в лесах. Однако местные садоводы поделились способом, как отпугивать таких животных от своих участков.