15 июня 2023

«Роснефть» и ХМАО заключили соглашение о сотрудничестве

«Роснефть» и ХМАО начнуть сотрудничать в промышленной и научной сфере
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носова Александра. Курган, депутат, чиновник, подпись, подписание, документы, руки, авторучка, шариковая ручка
Роснефть окажет поддержку ХМАО в ряде сфер Фото:

Научное и промышленное развитие ХМАО будет поддерживать «Роснефть». Соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ 2023) подписали губернатор округа Наталья Комарова и глава нефтегазовой компании Игорь Сечин.

«В рамках соглашения „Роснефть“ будет оказывать поддержку развитию промышленного и научного потенциала Югры, привлекая на тендерной основе местные предприятия, а также поддерживать мероприятия и проекты социальной сферы. Участники соглашения договорились развивать сотрудничество в области природоохранной деятельности, включая сохранение ценных биоресурсов и обеспечение пожарной безопасности», — указано в пресс-релизе компании «Роснефть». Стороны также объединят свои усилия в реализации инвестиционных проектов

При этом «Роснефть» с правительством Югры намерены серьезно повысить эффективность геологоразведочных работ в округе, внедрить современные технологии в сферу геологоразведки и добычи, создать благоприятные условия для изучения участков недр. Помимо этого, усилия будут приложены и к транспортировке и переработке нефти и газа, а также обеспечению потребителей нефтепродуктами.

Ранее URA.RU сообщало, что похожее соглашение Сечин заключил и с губернатором Тюменской области Александром Моором. Там «Роснефть» тоже окажет помощь в реализации промышленных и социальных программ, способствующих комплексному развитию региона.

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Научное и промышленное развитие ХМАО будет поддерживать «Роснефть». Соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ 2023) подписали губернатор округа Наталья Комарова и глава нефтегазовой компании Игорь Сечин. «В рамках соглашения „Роснефть“ будет оказывать поддержку развитию промышленного и научного потенциала Югры, привлекая на тендерной основе местные предприятия, а также поддерживать мероприятия и проекты социальной сферы. Участники соглашения договорились развивать сотрудничество в области природоохранной деятельности, включая сохранение ценных биоресурсов и обеспечение пожарной безопасности», — указано в пресс-релизе компании «Роснефть». Стороны также объединят свои усилия в реализации инвестиционных проектов При этом «Роснефть» с правительством Югры намерены серьезно повысить эффективность геологоразведочных работ в округе, внедрить современные технологии в сферу геологоразведки и добычи, создать благоприятные условия для изучения участков недр. Помимо этого, усилия будут приложены и к транспортировке и переработке нефти и газа, а также обеспечению потребителей нефтепродуктами. Ранее URA.RU сообщало, что похожее соглашение Сечин заключил и с губернатором Тюменской области Александром Моором. Там «Роснефть» тоже окажет помощь в реализации промышленных и социальных программ, способствующих комплексному развитию региона.
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