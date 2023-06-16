16 июня 2023

В Перми прошел автопробег в поддержку бойцов ЧВК «Вагнер». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Бойцов ЧВК «Вагнер» в Перми поддержали автопробегом Фото:

В Перми в субботу прошел автопробег в поддержку бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом сообщается в telegram-канале организации.

«Колонна из десятков машин и мотоциклов проехала до площади Ветеранов, где состоялось возложение цветов. В колонне были те, кто поддерживает ЧВК, сотрудники, находящиеся в отпуске», — сообщается в telegram-канале компании.

Ранее источник URA.RU сообщало, что мероприятие согласовано с краевой и городской администрациями. Автопробег стартовал в Кировском районе и должен был завершиться у Дома офицеров.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми в субботу прошел автопробег в поддержку бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом сообщается в telegram-канале организации. «Колонна из десятков машин и мотоциклов проехала до площади Ветеранов, где состоялось возложение цветов. В колонне были те, кто поддерживает ЧВК, сотрудники, находящиеся в отпуске», — сообщается в telegram-канале компании. Ранее источник URA.RU сообщало, что мероприятие согласовано с краевой и городской администрациями. Автопробег стартовал в Кировском районе и должен был завершиться у Дома офицеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...