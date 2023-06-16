Бойцов ЧВК «Вагнер» в Перми поддержали автопробегом
В Перми в субботу прошел автопробег в поддержку бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом сообщается в telegram-канале организации.
«Колонна из десятков машин и мотоциклов проехала до площади Ветеранов, где состоялось возложение цветов. В колонне были те, кто поддерживает ЧВК, сотрудники, находящиеся в отпуске», — сообщается в telegram-канале компании.
Ранее источник URA.RU сообщало, что мероприятие согласовано с краевой и городской администрациями. Автопробег стартовал в Кировском районе и должен был завершиться у Дома офицеров.
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