В Перми прошел автопробег в поддержку бойцов ЧВК «Вагнер». Фото

17 июня 2023 в 17:09 Размер текста - 17 +

Бойцов ЧВК «Вагнер» в Перми поддержали автопробегом Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми в субботу прошел автопробег в поддержку бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом сообщается в telegram-канале организации. «Колонна из десятков машин и мотоциклов проехала до площади Ветеранов, где состоялось возложение цветов. В колонне были те, кто поддерживает ЧВК, сотрудники, находящиеся в отпуске», — сообщается в telegram-канале компании. Ранее источник URA.RU сообщало, что мероприятие согласовано с краевой и городской администрациями. Автопробег стартовал в Кировском районе и должен был завершиться у Дома офицеров. Telegram-канал «Оркестр Вагнера | Wagner»

В Перми в субботу прошел автопробег в поддержку бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом сообщается в telegram-канале организации. «Колонна из десятков машин и мотоциклов проехала до площади Ветеранов, где состоялось возложение цветов. В колонне были те, кто поддерживает ЧВК, сотрудники, находящиеся в отпуске», — сообщается в telegram-канале компании. Ранее источник URA.RU сообщало, что мероприятие согласовано с краевой и городской администрациями. Автопробег стартовал в Кировском районе и должен был завершиться у Дома офицеров.