В офисе Зеленского назвали Минские соглашения помехой в переговорах с РФ

Ермак: попытки достичь договоренности с Россией были скованы соглашением 2015 года

18 июня 2023 в 21:39 Размер текста - 17 +

Ермак планирует привлечь на сторону Украины Бразилию и Индию Фото: Официальный сайт президента Украины Минское соглашение 2015 года осложнило пути для заключения договоренности с РФ. Об этом заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. «Попытки достичь договоренности с Россией были скованы соглашением 2015 года», — сказал Ермак, его слова цитирует издание The Wall Street Journal. Он добавил, что соглашение было заключено под давлением Запада, при этом Москве передавался контроль над частями Украины. Как пишет издание, глава офиса Зеленского думает, что Киеву не нужен посредник. Он также планирует привлечь на сторону Украины Бразилию и Индию. Ранее Зеленский заявил о том, что не согласен с минскими соглашениями, заключенными в 2015 году. Он отметил, что его не устраивает условие сначала провести местные выборы в Донбассе, до того как Украина получит под контроль российско-украинскую границу, передает «Национальная служба новостей».

Минское соглашение 2015 года осложнило пути для заключения договоренности с РФ. Об этом заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. «Попытки достичь договоренности с Россией были скованы соглашением 2015 года», — сказал Ермак, его слова цитирует издание The Wall Street Journal. Он добавил, что соглашение было заключено под давлением Запада, при этом Москве передавался контроль над частями Украины. Как пишет издание, глава офиса Зеленского думает, что Киеву не нужен посредник. Он также планирует привлечь на сторону Украины Бразилию и Индию. Ранее Зеленский заявил о том, что не согласен с минскими соглашениями, заключенными в 2015 году. Он отметил, что его не устраивает условие сначала провести местные выборы в Донбассе, до того как Украина получит под контроль российско-украинскую границу, передает «Национальная служба новостей».