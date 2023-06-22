В курганском селе некому возить врачей к пациентам

Жители курганского села жалуются на отсутствие транспорта в фельдшерско-акушерском пункте

Курганцу отказывают в приеме на работу водителем в ФАП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители села Батурино Шадринского муниципального округа (Курганская область) жалуются на то, что в местном фельдшерско-акушерском пункте (ФАП) некому возить врача к пациентам. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил правозащитник Александр Андрюков. С ним данной информацией поделились местные жители.

«В амбулатории в селе Батурино работают два фельдшера. Врачи обслуживают восемь деревень. Чтобы ездить в эти населенные пункты, нет машины. Шофера [на работу] не принимают», — рассказал корреспонденту URA.RU Андрюков.

Чтобы возить специалиста к пациентам, приходится вызывать автомобиль из других ФАПов. Со слов правозащитника, это занимает большое количество времени, что может сказаться на пациентах, которым нужна неотложная помощь. Андрюков также отметил, что человек на должность водителя есть (его нашли сами медики), однако по неизвестным причинам его не принимают на работу.

Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в Шадринскую ЦРБ. По номеру, который был в распоряжении редакции, связаться с главным врачом больницы Дмитрием Клюшем не удавалось в течение двух дней. Корреспондент URA.RU также отправила запрос в департамент здравоохранения Курганской области. Там сообщили, что кандидатура нового водителя подобрана, для его трудоустройства оформляются необходимые документы. На время отсутствия постоянного водителя, прикрепленного к амбулатории, ЦРБ для организации выезда врачей в ФАП направляются другие водители.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области не хватает глав ФАПов, терапевтов и фельдшеров скорой помощи. Данные специальности возглавили список самых востребованных вакансий региона.