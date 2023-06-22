В Пермском крае после столкновения с автомобилем погиб мотоциклист

23 июня 2023 в 07:06 Размер текста - 17 +

Мотоциклист скончался после столкновения с автомобилем (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На территории Лысьвенского городского округа (Пермский край) мотоциклист погиб после столкновения с автомобилем. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Пермского края. «На территории Лысьвенского городского округа произошло ДТП. Со стороны города Лысьва двигался мотоцикл Kawasaki под управлением водителя 1991 года рождения. По предварительной информации, на девятом километре автодороги мотоциклист выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada, за рулем которого находился водитель 1963 года рождения. В результате ДТП водитель мотоцикла получил смертельную травму», — сообщается в telegram-канале ведомства. Несовершеннолетнего пассажира автомобиля с травмами доставили в больницу. На данный момент проводится проверка и уточняются все обстоятельства произошедшего.

На территории Лысьвенского городского округа (Пермский край) мотоциклист погиб после столкновения с автомобилем. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Пермского края. «На территории Лысьвенского городского округа произошло ДТП. Со стороны города Лысьва двигался мотоцикл Kawasaki под управлением водителя 1991 года рождения. По предварительной информации, на девятом километре автодороги мотоциклист выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada, за рулем которого находился водитель 1963 года рождения. В результате ДТП водитель мотоцикла получил смертельную травму», — сообщается в telegram-канале ведомства. Несовершеннолетнего пассажира автомобиля с травмами доставили в больницу. На данный момент проводится проверка и уточняются все обстоятельства произошедшего.