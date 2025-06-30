Пермский миллиардер Репин и мэрия судятся из-за 10 тысяч рублей

Власти Перми выписали штраф управляющей компании «СМУ №2 Сатурн-Р», которая принадлежит пермскому миллиардеру Александру Репину, за складирование снега на территориях общего пользования. Коммунальщики оплачивать его отказались и подали иск к администрации Свердловского района. Документ опубликован в картотеке арбитражных дел.
«„СМУ №2 Сатурн-Р“ допустило временное хранение снега на территории общего пользования по улице Уфимской, 6а. Вынесен штраф 10 000 рублей, в течение 60 дней „Сатурн-Р“ штраф не оплатил. Решение вступило в силу 25 марта 2025 года. Материал отправили в отдел судебных приставов по Свердловскому району о принудительном взыскании, 23 июня начато исполнительное производство», — пояснили URA.RU в мэрии.
Репин заявил URA.RU, что пока оснований для уплаты штрафа он не видит. «На каком основании они решили, что снег наш? Суд, наверное, должен задать им такой вопрос. Ведь если есть доказательства, то никакой дурак не будет обращаться с протестом на 10 тысяч рублей. Если юристы компании сейчас оспаривают решение, то значит есть для этого все предпосылки и это дело принципа», — заключил он.
Ранее URA.RU рассказывало о конфликте между Репиным и властями Перми из-за школы в микрорайоне Красные Казармы. Объект через суд передали городу, а технические проезды, которые должны были стать полноценными дорогами, остались у девелопера. Мэрия отказалась принять их на баланс, заявив о недоработках. Из-за этого жители ЖК «Арсенал» регулярно сталкиваются с проблемами при уборке снега — дороги на участке никто не чистит.
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