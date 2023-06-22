Директор« Ночи музыки» ждет политических высказываний от артистов на фестивале в Екатеринбурге

Горенбург пояснил, что артистов предварительно оценивают перед тем, как пригласить на фестиваль
новость из сюжетаUral Music Night
Музыкальный фестиваль« Ночь музыки» не застрахован от политических заявлений артистов со сцены. Об этом сообщил директор фестиваля Ural Music Night на пресс-конференции в ТАСС в Екатеринбурге.
«Политические высказывания обязательно будут — у нас даже есть такая площадка, которая поддерживает нашу армию. Но мы ни с кого никаких расписок не берем и предварительно оцениваем группы, прежде чем пригласить их на фестиваль», — заявил Горенбург.
В прошлом году солист группы «Курара» Олег Ягодин нелицеприятно выразился о российской власти на «Ночь музыки». Позже его оштрафовали за дискредитацию армии РФ.
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