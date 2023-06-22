22 июня 2023

Директор« Ночи музыки» ждет политических высказываний от артистов на фестивале в Екатеринбурге

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Пресс-конференция по Ночи музыки. Екатеринбург
Горенбург пояснил, что артистов предварительно оценивают перед тем, как пригласить на фестиваль Фото:
новость из сюжета
Ural Music Night

Музыкальный фестиваль« Ночь музыки» не застрахован от политических заявлений артистов со сцены. Об этом сообщил директор фестиваля Ural Music Night на пресс-конференции в ТАСС в Екатеринбурге.

«Политические высказывания обязательно будут — у нас даже есть такая площадка, которая поддерживает нашу армию. Но мы ни с кого никаких расписок не берем и предварительно оцениваем группы, прежде чем пригласить их на фестиваль», — заявил Горенбург.

В прошлом году солист группы «Курара» Олег Ягодин нелицеприятно выразился о российской власти на «Ночь музыки». Позже его оштрафовали за дискредитацию армии РФ.

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Музыкальный фестиваль« Ночь музыки» не застрахован от политических заявлений артистов со сцены. Об этом сообщил директор фестиваля Ural Music Night на пресс-конференции в ТАСС в Екатеринбурге. «Политические высказывания обязательно будут — у нас даже есть такая площадка, которая поддерживает нашу армию. Но мы ни с кого никаких расписок не берем и предварительно оцениваем группы, прежде чем пригласить их на фестиваль», — заявил Горенбург. В прошлом году солист группы «Курара» Олег Ягодин нелицеприятно выразился о российской власти на «Ночь музыки». Позже его оштрафовали за дискредитацию армии РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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