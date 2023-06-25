Автомобиль слетел в кювет после ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург. Видео

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Дорога, трасса. М5. Челябинская область, лес, трасса, дорога, автотранспорт, автомобильная дорога, поворот дороги
Автоавария произошла на федеральной трассе Фото:

Автомобиль Kia Soul оказался в кювете после ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург. Об инциденте сообщили очевидцы. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю URA.RU подтвердили информацию о произошедшем.

«Инцидент, после которого одна из машин очутилась в кювете, произошел на 73-м километре федеральной трассы. Водитель автомобиля Kia Soul (женщина 1978 года рождения) совершала обгон и допустила столкновение с попутно идущим Renault Kaptur, которым управлял мужчина 1996 года рождения. Он поворачивал налево», — пояснили в ведомстве.

В результате происшествия был травмирован пассажир Renault. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее сообщалось об автоаварии в прикамской столице, в результате которой автоцистерна улетела в кювет. Видеозапись с места происшествия была опубликовали в соцсети.

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Автомобиль Kia Soul оказался в кювете после ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург. Об инциденте сообщили очевидцы. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю URA.RU подтвердили информацию о произошедшем. «Инцидент, после которого одна из машин очутилась в кювете, произошел на 73-м километре федеральной трассы. Водитель автомобиля Kia Soul (женщина 1978 года рождения) совершала обгон и допустила столкновение с попутно идущим Renault Kaptur, которым управлял мужчина 1996 года рождения. Он поворачивал налево», — пояснили в ведомстве. В результате происшествия был травмирован пассажир Renault. По факту случившегося проводится проверка. Ранее сообщалось об автоаварии в прикамской столице, в результате которой автоцистерна улетела в кювет. Видеозапись с места происшествия была опубликовали в соцсети.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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