Автомобиль слетел в кювет после ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург. Видео

25 июня 2023 в 19:20 Размер текста - 17 +

Автоавария произошла на федеральной трассе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Автомобиль Kia Soul оказался в кювете после ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург. Об инциденте сообщили очевидцы. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю URA.RU подтвердили информацию о произошедшем. «Инцидент, после которого одна из машин очутилась в кювете, произошел на 73-м километре федеральной трассы. Водитель автомобиля Kia Soul (женщина 1978 года рождения) совершала обгон и допустила столкновение с попутно идущим Renault Kaptur, которым управлял мужчина 1996 года рождения. Он поворачивал налево», — пояснили в ведомстве. В результате происшествия был травмирован пассажир Renault. По факту случившегося проводится проверка. Ранее сообщалось об автоаварии в прикамской столице, в результате которой автоцистерна улетела в кювет. Видеозапись с места происшествия была опубликовали в соцсети.

Автомобиль Kia Soul оказался в кювете после ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург. Об инциденте сообщили очевидцы. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю URA.RU подтвердили информацию о произошедшем. «Инцидент, после которого одна из машин очутилась в кювете, произошел на 73-м километре федеральной трассы. Водитель автомобиля Kia Soul (женщина 1978 года рождения) совершала обгон и допустила столкновение с попутно идущим Renault Kaptur, которым управлял мужчина 1996 года рождения. Он поворачивал налево», — пояснили в ведомстве. В результате происшествия был травмирован пассажир Renault. По факту случившегося проводится проверка. Ранее сообщалось об автоаварии в прикамской столице, в результате которой автоцистерна улетела в кювет. Видеозапись с места происшествия была опубликовали в соцсети.