В Перми автоцистерна компании «Лукойл» врезалась в автомобиль и улетела в кювет. Видеозапись с места аварии местные жители опубликовали в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
«ДТП перед Красавинским мостом в сторону Закамска. По словам участника аварии, автоцистерна груженая. К счастью, обошлось без трагедии», — сообщил очевидец.
Один из участников аварии рассказал в комментариях под постом, что его иномарка неожиданно заглохла посреди дороги, тогда перед ним перестроилась ГАЗель, а водитель автоцистерны не заметил легковой автомобиль и врезался в него, после чего улетел в кювет. В пресс-службе УГИБДД по Пермскому краю сообщили, что в ближайшее время прокомментируют произошедшее.
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