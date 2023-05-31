В Перми автоцистерна улетела в кювет. Видео

01 июня 2023 в 10:52 Размер текста - 17 +

После столкновения с легковушкой автоцистерна съехала в кювет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми автоцистерна компании «Лукойл» врезалась в автомобиль и улетела в кювет. Видеозапись с места аварии местные жители опубликовали в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «ДТП перед Красавинским мостом в сторону Закамска. По словам участника аварии, автоцистерна груженая. К счастью, обошлось без трагедии», — сообщил очевидец. Один из участников аварии рассказал в комментариях под постом, что его иномарка неожиданно заглохла посреди дороги, тогда перед ним перестроилась ГАЗель, а водитель автоцистерны не заметил легковой автомобиль и врезался в него, после чего улетел в кювет. В пресс-службе УГИБДД по Пермскому краю сообщили, что в ближайшее время прокомментируют произошедшее.

В Перми автоцистерна компании «Лукойл» врезалась в автомобиль и улетела в кювет. Видеозапись с места аварии местные жители опубликовали в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «ДТП перед Красавинским мостом в сторону Закамска. По словам участника аварии, автоцистерна груженая. К счастью, обошлось без трагедии», — сообщил очевидец. Один из участников аварии рассказал в комментариях под постом, что его иномарка неожиданно заглохла посреди дороги, тогда перед ним перестроилась ГАЗель, а водитель автоцистерны не заметил легковой автомобиль и врезался в него, после чего улетел в кювет. В пресс-службе УГИБДД по Пермскому краю сообщили, что в ближайшее время прокомментируют произошедшее.