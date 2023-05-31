31 мая 2023

В Перми автоцистерна улетела в кювет. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Автодорога М5. Челябинск, огнеопасно, бензовоз, м5, автотранспорт, трасса м5, дорога
После столкновения с легковушкой автоцистерна съехала в кювет Фото:

В Перми автоцистерна компании «Лукойл» врезалась в автомобиль и улетела в кювет. Видеозапись с места аварии местные жители опубликовали в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«ДТП перед Красавинским мостом в сторону Закамска. По словам участника аварии, автоцистерна груженая. К счастью, обошлось без трагедии», — сообщил очевидец.

Один из участников аварии рассказал в комментариях под постом, что его иномарка неожиданно заглохла посреди дороги, тогда перед ним перестроилась ГАЗель, а водитель автоцистерны не заметил легковой автомобиль и врезался в него, после чего улетел в кювет. В пресс-службе УГИБДД по Пермскому краю сообщили, что в ближайшее время прокомментируют произошедшее.

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В Перми автоцистерна компании «Лукойл» врезалась в автомобиль и улетела в кювет. Видеозапись с места аварии местные жители опубликовали в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «ДТП перед Красавинским мостом в сторону Закамска. По словам участника аварии, автоцистерна груженая. К счастью, обошлось без трагедии», — сообщил очевидец. Один из участников аварии рассказал в комментариях под постом, что его иномарка неожиданно заглохла посреди дороги, тогда перед ним перестроилась ГАЗель, а водитель автоцистерны не заметил легковой автомобиль и врезался в него, после чего улетел в кювет. В пресс-службе УГИБДД по Пермскому краю сообщили, что в ближайшее время прокомментируют произошедшее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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