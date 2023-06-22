Тюменское госпредприятие купит себе автомобиль с панорамной крышей и замшевым салоном

Тюменская компания, учрежденная властями, потратит миллионы рублей на элитное авто
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В закупке не указана конкретная модель машины, но подробно описаны ее характеристики (архивное фото) Фото:

Государственное унитарное предприятие Тюменской области «Тюменский региональный телекоммуникационный центр» приобретет кроссовер по цене в почти пять миллионов рублей, с панорамной крышей и салоном, отделанным кожей и замшей. Такие данные значатся в документах аукциона на сайте госзакупок. Учредителем компании является региональный департамент имущественных отношений.

«Объект закупки: поставка автотранспортного средства. Заказчик: государственное унитарное предприятие Тюменской области „Тюменский региональный телекоммуникационный центр“. Начальная цена: 4 859 990 рублей», — говорится в документах к закупке.

Среди характеристик автомобиля значится, что это должен быть кроссовер, с мощностью двигателя не менее чем 230 лошадиных сил. У внедорожника также должна быть панорамная крыша с люком, отделка интерьера и приборной панели — черная кожа и замша. Последняя должна покрывать и потолок. Декоративные элементы салона хотят видеть в цвете «матовая бронза».

URA.RU направило запрос в компанию, учредителем которой является департамент имущественных отношений Тюменской области. Агентство попросило уточнить, для выполнения каких целей и задач предприятию требуется конкретно такая сборка автомобиля, а также что за модель внедорожника была взята за образец для составления заявки. Ответ ожидается.

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Государственное унитарное предприятие Тюменской области «Тюменский региональный телекоммуникационный центр» приобретет кроссовер по цене в почти пять миллионов рублей, с панорамной крышей и салоном, отделанным кожей и замшей. Такие данные значатся в документах аукциона на сайте госзакупок. Учредителем компании является региональный департамент имущественных отношений. «Объект закупки: поставка автотранспортного средства. Заказчик: государственное унитарное предприятие Тюменской области „Тюменский региональный телекоммуникационный центр“. Начальная цена: 4 859 990 рублей», — говорится в документах к закупке. Среди характеристик автомобиля значится, что это должен быть кроссовер, с мощностью двигателя не менее чем 230 лошадиных сил. У внедорожника также должна быть панорамная крыша с люком, отделка интерьера и приборной панели — черная кожа и замша. Последняя должна покрывать и потолок. Декоративные элементы салона хотят видеть в цвете «матовая бронза». URA.RU направило запрос в компанию, учредителем которой является департамент имущественных отношений Тюменской области. Агентство попросило уточнить, для выполнения каких целей и задач предприятию требуется конкретно такая сборка автомобиля, а также что за модель внедорожника была взята за образец для составления заявки. Ответ ожидается.
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