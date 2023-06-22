Тюменское госпредприятие купит себе автомобиль с панорамной крышей и замшевым салоном

Тюменская компания, учрежденная властями, потратит миллионы рублей на элитное авто

22 июня 2023 в 18:24 Размер текста - 17 +

В закупке не указана конкретная модель машины, но подробно описаны ее характеристики (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU Государственное унитарное предприятие Тюменской области «Тюменский региональный телекоммуникационный центр» приобретет кроссовер по цене в почти пять миллионов рублей, с панорамной крышей и салоном, отделанным кожей и замшей. Такие данные значатся в документах аукциона на сайте госзакупок. Учредителем компании является региональный департамент имущественных отношений. «Объект закупки: поставка автотранспортного средства. Заказчик: государственное унитарное предприятие Тюменской области „Тюменский региональный телекоммуникационный центр“. Начальная цена: 4 859 990 рублей», — говорится в документах к закупке. Среди характеристик автомобиля значится, что это должен быть кроссовер, с мощностью двигателя не менее чем 230 лошадиных сил. У внедорожника также должна быть панорамная крыша с люком, отделка интерьера и приборной панели — черная кожа и замша. Последняя должна покрывать и потолок. Декоративные элементы салона хотят видеть в цвете «матовая бронза». URA.RU направило запрос в компанию, учредителем которой является департамент имущественных отношений Тюменской области. Агентство попросило уточнить, для выполнения каких целей и задач предприятию требуется конкретно такая сборка автомобиля, а также что за модель внедорожника была взята за образец для составления заявки. Ответ ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Государственное унитарное предприятие Тюменской области «Тюменский региональный телекоммуникационный центр» приобретет кроссовер по цене в почти пять миллионов рублей, с панорамной крышей и салоном, отделанным кожей и замшей. Такие данные значатся в документах аукциона на сайте госзакупок. Учредителем компании является региональный департамент имущественных отношений. «Объект закупки: поставка автотранспортного средства. Заказчик: государственное унитарное предприятие Тюменской области „Тюменский региональный телекоммуникационный центр“. Начальная цена: 4 859 990 рублей», — говорится в документах к закупке. Среди характеристик автомобиля значится, что это должен быть кроссовер, с мощностью двигателя не менее чем 230 лошадиных сил. У внедорожника также должна быть панорамная крыша с люком, отделка интерьера и приборной панели — черная кожа и замша. Последняя должна покрывать и потолок. Декоративные элементы салона хотят видеть в цвете «матовая бронза». URA.RU направило запрос в компанию, учредителем которой является департамент имущественных отношений Тюменской области. Агентство попросило уточнить, для выполнения каких целей и задач предприятию требуется конкретно такая сборка автомобиля, а также что за модель внедорожника была взята за образец для составления заявки. Ответ ожидается.