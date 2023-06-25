В Тюменской области назначили главврача самой крупной больницы УрФО

Руководителем областной больницы №4 в Ишиме назначен Александр Синельников

26 июня 2023 в 14:46 Размер текста - 17 +

Синельников пришел на руководящую должность с позиции и. о. главврача Фото: Анна Майорова © URA.RU Новым главврачом Областной больницы №4 Ишима (Тюменская область) назначен Александр Синельников. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. Руководителю предстоит улучшить качество оказываемой медпомощи в самой большой больнице УрФО. «В Областной больнице №4 Ишима назначили главного врача. Им стал Александр Синельников: он руководил кожно-венерологическим диспансером Ишима, был главным врачом ОБ №15. Последние четыре месяца исполнял обязанности главного врача ОБ №4», — сообщили в инфоцентре властей региона. Областная больница №4 в Ишиме является самым большим учреждением здравоохранения в Уральском федеральном округе. В ней обслуживаются пациенты из 12 районов юга Тюменской области, ежегодно регистрируется более 1,2 млн посещений. По словам директора департамента здравоохранения Тюменской области Натальи Логиновой, перед Александром Синельниковым поставлена задача по повышению качества оказываемой медицинской помощи населению. Как ранее писало URA.RU, по данным инсайдеров, управленцу прочат дальнейший карьерный рост, а именно — место в областном депздраве.

Новым главврачом Областной больницы №4 Ишима (Тюменская область) назначен Александр Синельников. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. Руководителю предстоит улучшить качество оказываемой медпомощи в самой большой больнице УрФО. «В Областной больнице №4 Ишима назначили главного врача. Им стал Александр Синельников: он руководил кожно-венерологическим диспансером Ишима, был главным врачом ОБ №15. Последние четыре месяца исполнял обязанности главного врача ОБ №4», — сообщили в инфоцентре властей региона. Областная больница №4 в Ишиме является самым большим учреждением здравоохранения в Уральском федеральном округе. В ней обслуживаются пациенты из 12 районов юга Тюменской области, ежегодно регистрируется более 1,2 млн посещений. По словам директора департамента здравоохранения Тюменской области Натальи Логиновой, перед Александром Синельниковым поставлена задача по повышению качества оказываемой медицинской помощи населению. Как ранее писало URA.RU, по данным инсайдеров, управленцу прочат дальнейший карьерный рост, а именно — место в областном депздраве.