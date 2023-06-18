В ХМАО начали строить новую лыжную базу

В Ваховске Нижневартовского района ХМАО приступили к возведению спортивной базы из блоков-модулей. Официальный сайт района сообщает, что строительство ведется в рамках окружной программы «Карта развития Югры».
«В Ваховске начали строительство модульной лыжной базы. Это один из проектов, нанесенных на „Карту развития Югры“», — указано в публикации.
Площадь новой базы составит порядка 100 квадратных метров. В одноэтажном здании разместят пункты проката, места хранения для спортивного инвентаря, помещения для переодевания и отдыха.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе (ХМАО) в День России выступил певец Сергей Трофимов. В этот день жители традиционно отметили годовщину с момента образования муниципалитета.
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