18 июня 2023

В ХМАО начали строить новую лыжную базу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лыжная база Ивана Алыпова "Skiclub" в ЦПКиО им. Маяковского. Екатеринбург, здоровый образ жизни, лыжи, зож, массовый спорт, лыжная база skiclub
Площадь новой лыжной базы составит 100 квадратных метров Фото:

В Ваховске Нижневартовского района ХМАО приступили к возведению спортивной базы из блоков-модулей. Официальный сайт района сообщает, что строительство ведется в рамках окружной программы «Карта развития Югры».

«В Ваховске начали строительство модульной лыжной базы. Это один из проектов, нанесенных на „Карту развития Югры“», — указано в публикации.

Площадь новой базы составит порядка 100 квадратных метров. В одноэтажном здании разместят пункты проката, места хранения для спортивного инвентаря, помещения для переодевания и отдыха.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе (ХМАО) в День России выступил певец Сергей Трофимов. В этот день жители традиционно отметили годовщину с момента образования муниципалитета.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ваховске Нижневартовского района ХМАО приступили к возведению спортивной базы из блоков-модулей. Официальный сайт района сообщает, что строительство ведется в рамках окружной программы «Карта развития Югры». «В Ваховске начали строительство модульной лыжной базы. Это один из проектов, нанесенных на „Карту развития Югры“», — указано в публикации. Площадь новой базы составит порядка 100 квадратных метров. В одноэтажном здании разместят пункты проката, места хранения для спортивного инвентаря, помещения для переодевания и отдыха. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе (ХМАО) в День России выступил певец Сергей Трофимов. В этот день жители традиционно отметили годовщину с момента образования муниципалитета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...