В ХМАО начали строить новую лыжную базу

19 июня 2023 в 19:18 Размер текста - 17 +

Площадь новой лыжной базы составит 100 квадратных метров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ваховске Нижневартовского района ХМАО приступили к возведению спортивной базы из блоков-модулей. Официальный сайт района сообщает, что строительство ведется в рамках окружной программы «Карта развития Югры». «В Ваховске начали строительство модульной лыжной базы. Это один из проектов, нанесенных на „Карту развития Югры“», — указано в публикации. Площадь новой базы составит порядка 100 квадратных метров. В одноэтажном здании разместят пункты проката, места хранения для спортивного инвентаря, помещения для переодевания и отдыха. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе (ХМАО) в День России выступил певец Сергей Трофимов. В этот день жители традиционно отметили годовщину с момента образования муниципалитета.

В Ваховске Нижневартовского района ХМАО приступили к возведению спортивной базы из блоков-модулей. Официальный сайт района сообщает, что строительство ведется в рамках окружной программы «Карта развития Югры». «В Ваховске начали строительство модульной лыжной базы. Это один из проектов, нанесенных на „Карту развития Югры“», — указано в публикации. Площадь новой базы составит порядка 100 квадратных метров. В одноэтажном здании разместят пункты проката, места хранения для спортивного инвентаря, помещения для переодевания и отдыха. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе (ХМАО) в День России выступил певец Сергей Трофимов. В этот день жители традиционно отметили годовщину с момента образования муниципалитета.