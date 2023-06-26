Министры ЕС не смогли согласовать выделение Киеву 500 млн евро

26 июня 2023 в 20:21 Размер текста - 17 +

ЕС намерен отправить Украине 500 млн евро Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главы МИД стран Евросоюза (ЕС) не смогли согласовать выделение Украине очередного транша военной помощи в размере 500 млн евро. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. «Восьмой транш помощи пока согласовать не удалось, но я буду работать со всеми участниками, чтобы добиться его утверждения», — заявил Боррель в ходе заседания совета ЕС по иностранным делам. Трансляция выступления велась на сайте ЕС. Министрам не удалось прийти к согласию из-за позиции Венгрии, которая заявляла о намерениях и дальше блокировать военную помощь Киеву. Будапешт требует исключения своего банка OTP из украинского списка «международных спонсоров войны». Страны Запада оказывают активную помощь Киеву на фоне проведения российской спецоперации. Однако есть те, кто выступает против финансирования ВСУ. Так, в мае американский политик, сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол единолично заблокировал проект закона, который предусматривал выделение Украине дополнительной помощи на рекордную сумму в почти 40 млрд долларов, передает MK .

Главы МИД стран Евросоюза (ЕС) не смогли согласовать выделение Украине очередного транша военной помощи в размере 500 млн евро. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. «Восьмой транш помощи пока согласовать не удалось, но я буду работать со всеми участниками, чтобы добиться его утверждения», — заявил Боррель в ходе заседания совета ЕС по иностранным делам. Трансляция выступления велась на сайте ЕС. Министрам не удалось прийти к согласию из-за позиции Венгрии, которая заявляла о намерениях и дальше блокировать военную помощь Киеву. Будапешт требует исключения своего банка OTP из украинского списка «международных спонсоров войны». Страны Запада оказывают активную помощь Киеву на фоне проведения российской спецоперации. Однако есть те, кто выступает против финансирования ВСУ. Так, в мае американский политик, сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол единолично заблокировал проект закона, который предусматривал выделение Украине дополнительной помощи на рекордную сумму в почти 40 млрд долларов, передает MK.