Лидеры НАТО и Европы обсудят введение миротворческих войск на Украину

В Брюсселе запланирована встреча европейских лидеров с украинским главой Владимиром Зеленским и генсекретарем НАТО Марком Рютте. Основной целью обсуждения станет разработка мирных планов и обсуждение возможности размещения миротворческих войск на Украине.
«Европейские лидеры планируют встретиться в среду [18 декабря] вечером в Брюсселе с президентом Украины Владимиром Зеленским и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, чтобы обсудить мирные планы и возможное размещение миротворческих сил на Украине», — пишет Politico. Издание ссылается на пять осведомленных источников.
По данным газеты, встреча проходит на фоне значительного давления со стороны новоизбранного президента США Дональда Трампа, который призывает европейские страны активно участвовать в контроле за любым будущим мирным соглашением между Киевом и Москвой. В обсуждении примут участие не только Рютте и Зеленский, но и канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда, председатель ЕС Антониу Кошта и председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Предстоящая встреча в Брюсселе проходит в контексте активных международных усилий по разработке стратегии мирного урегулирования на Украине. Генсекретарь НАТО Марк Рютте, в частности, планирует встречу с избранным главой США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго для обсуждения мирных переговоров.
Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что РФ готова к переговорам с Украиной. Недавно он повторил, что Россия прекратит огонь, как только Украина выведет свои войска с новых регионов РФ, откажется от вступления в НАТО и приобретет нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
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