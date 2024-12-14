Лидеры НАТО и Европы обсудят введение миротворческих войск на Украину

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Марк Рютте встретится с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским
Марк Рютте встретится с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским Фото:

В Брюсселе запланирована встреча европейских лидеров с украинским главой Владимиром Зеленским и генсекретарем НАТО Марком Рютте. Основной целью обсуждения станет разработка мирных планов и обсуждение возможности размещения миротворческих войск на Украине.

«Европейские лидеры планируют встретиться в среду [18 декабря] вечером в Брюсселе с президентом Украины Владимиром Зеленским и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, чтобы обсудить мирные планы и возможное размещение миротворческих сил на Украине», — пишет Politico. Издание ссылается на пять осведомленных источников.

По данным газеты, встреча проходит на фоне значительного давления со стороны новоизбранного президента США Дональда Трампа, который призывает европейские страны активно участвовать в контроле за любым будущим мирным соглашением между Киевом и Москвой. В обсуждении примут участие не только Рютте и Зеленский, но и канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда, председатель ЕС Антониу Кошта и председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Предстоящая встреча в Брюсселе проходит в контексте активных международных усилий по разработке стратегии мирного урегулирования на Украине. Генсекретарь НАТО Марк Рютте, в частности, планирует встречу с избранным главой США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго для обсуждения мирных переговоров.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что РФ готова к переговорам с Украиной. Недавно он повторил, что Россия прекратит огонь, как только Украина выведет свои войска с новых регионов РФ, откажется от вступления в НАТО и приобретет нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.

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В Брюсселе запланирована встреча европейских лидеров с украинским главой Владимиром Зеленским и генсекретарем НАТО Марком Рютте. Основной целью обсуждения станет разработка мирных планов и обсуждение возможности размещения миротворческих войск на Украине. «Европейские лидеры планируют встретиться в среду [18 декабря] вечером в Брюсселе с президентом Украины Владимиром Зеленским и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, чтобы обсудить мирные планы и возможное размещение миротворческих сил на Украине», — пишет Politico. Издание ссылается на пять осведомленных источников. По данным газеты, встреча проходит на фоне значительного давления со стороны новоизбранного президента США Дональда Трампа, который призывает европейские страны активно участвовать в контроле за любым будущим мирным соглашением между Киевом и Москвой. В обсуждении примут участие не только Рютте и Зеленский, но и канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда, председатель ЕС Антониу Кошта и председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. Предстоящая встреча в Брюсселе проходит в контексте активных международных усилий по разработке стратегии мирного урегулирования на Украине. Генсекретарь НАТО Марк Рютте, в частности, планирует встречу с избранным главой США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго для обсуждения мирных переговоров. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что РФ готова к переговорам с Украиной. Недавно он повторил, что Россия прекратит огонь, как только Украина выведет свои войска с новых регионов РФ, откажется от вступления в НАТО и приобретет нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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