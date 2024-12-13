Российские самолеты прибыли на базу Хмеймим: о чем договаривается Москва с новым руководством Сирии

Несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 приземлились на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Видеоматериалы, подтверждающие это, были опубликованы в сети. Также появились кадры с российской военной техникой, движущейся в районе Хомса. Что ВС РФ предпринимает в республике, и продолжат ли там дислоцироваться группировки войск — в материале URA.RU.
На российскую базу в Сирии приземлились грузовые самолеты Ил-76
На российскую авиабазу Хмеймим в провинции Латакия прибыли несколько военно-транспортных самолетов Ил-76. Они доставили груз на территорию аэропорта, сообщила «Национальная служба новостей».
Перед отставкой экс-президент Сирии Башар Асад отдавал приказ охранять российские военные базы. В частности, задача сохранения российской базы в Хмеймиме была возложена на нескольких офицеров, включая командующего элитной дивизией.
Решение вопроса о базах РФ в Сирии зависит от новых властей
Вопрос о дальнейшем присутствии российских военных баз в Сирии будет зависеть от исхода переговоров между Россией и новыми властями Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
«Сейчас РФ тактически вывела свои подразделения, размещавшиеся на территории республики, и они прибыли на базы. Вероятно, теперь определенное оборудование и материалы будут доставлены в Россию воздушным путем. Но развитие этого вопроса — тема ближайшей и среднесрочной перспективы», — процитировало слова Фидана ТАСС.
Россия ведет переговоры с новыми властями Сирии о военных базах
В настоящий момент между РФ и действующей властью в республике существует «неформальное понимание», однако ситуация может измениться из-за нестабильности в регионе. Эту информацию агентству Bloomberg подтвердили источники в Евросоюзе и на Ближнем Востоке.
Издание уточнило, что на территории Сирии расположены две ключевые российские базы — в Тартусе и Хмеймиме. Причем первая является единственной российской военно-морской базой в Средиземном море.
Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что соответствующие переговоры со стороны РФ ведутся. Таким образом, Россия находится на пути к достижению соглашения с Дамаском.
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