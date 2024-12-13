13 декабря 2024

Российские самолеты прибыли на базу Хмеймим: о чем договаривается Москва с новым руководством Сирии

FSNN: самолеты Ил-76 прибыли на российскую базу Хмеймим в Сирии
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Споттинг в аэропорту "Кольцово" в рамках встречи участников авиаралли "Rallye Aero France". Екатеринбург, грузовой самолет, ил-76, ил-76мд
Несколько самолетов Ил-76 направились в Сирию Фото:
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В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 приземлились на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Видеоматериалы, подтверждающие это, были опубликованы в сети. Также появились кадры с российской военной техникой, движущейся в районе Хомса. Что ВС РФ предпринимает в республике, и продолжат ли там дислоцироваться группировки войск — в материале URA.RU.

На российскую базу в Сирии приземлились грузовые самолеты Ил-76

На российскую авиабазу Хмеймим в провинции Латакия прибыли несколько военно-транспортных самолетов Ил-76. Они доставили груз на территорию аэропорта, сообщила «Национальная служба новостей».

Российские самолеты на авиабазе Хмеймим Сирия.
Россия намерена договориться о продолжении работы военных баз в республике
Фото:

Перед отставкой экс-президент Сирии Башар Асад отдавал приказ охранять российские военные базы. В частности, задача сохранения российской базы в Хмеймиме была возложена на нескольких офицеров, включая командующего элитной дивизией.

Решение вопроса о базах РФ в Сирии зависит от новых властей

Вопрос о дальнейшем присутствии российских военных баз в Сирии будет зависеть от исхода переговоров между Россией и новыми властями Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

«Сейчас РФ тактически вывела свои подразделения, размещавшиеся на территории республики, и они прибыли на базы. Вероятно, теперь определенное оборудование и материалы будут доставлены в Россию воздушным путем. Но развитие этого вопроса — тема ближайшей и среднесрочной перспективы», — процитировало слова Фидана ТАСС.

Россия ведет переговоры с новыми властями Сирии о военных базах

В настоящий момент между РФ и действующей властью в республике существует «неформальное понимание», однако ситуация может измениться из-за нестабильности в регионе. Эту информацию агентству Bloomberg подтвердили источники в Евросоюзе и на Ближнем Востоке.

Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва
Песков подтвердил процесс переговоров России с новыми властям в Сирии
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Издание уточнило, что на территории Сирии расположены две ключевые российские базы — в Тартусе и Хмеймиме. Причем первая является единственной российской военно-морской базой в Средиземном море.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что соответствующие переговоры со стороны РФ ведутся. Таким образом, Россия находится на пути к достижению соглашения с Дамаском.

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Несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 приземлились на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Видеоматериалы, подтверждающие это, были опубликованы в сети. Также появились кадры с российской военной техникой, движущейся в районе Хомса. Что ВС РФ предпринимает в республике, и продолжат ли там дислоцироваться группировки войск — в материале URA.RU. На российскую авиабазу Хмеймим в провинции Латакия прибыли несколько военно-транспортных самолетов Ил-76. Они доставили груз на территорию аэропорта, сообщила «Национальная служба новостей». Перед отставкой экс-президент Сирии Башар Асад отдавал приказ охранять российские военные базы. В частности, задача сохранения российской базы в Хмеймиме была возложена на нескольких офицеров, включая командующего элитной дивизией. Вопрос о дальнейшем присутствии российских военных баз в Сирии будет зависеть от исхода переговоров между Россией и новыми властями Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. «Сейчас РФ тактически вывела свои подразделения, размещавшиеся на территории республики, и они прибыли на базы. Вероятно, теперь определенное оборудование и материалы будут доставлены в Россию воздушным путем. Но развитие этого вопроса — тема ближайшей и среднесрочной перспективы», — процитировало слова Фидана ТАСС. В настоящий момент между РФ и действующей властью в республике существует «неформальное понимание», однако ситуация может измениться из-за нестабильности в регионе. Эту информацию агентству Bloomberg подтвердили источники в Евросоюзе и на Ближнем Востоке. Издание уточнило, что на территории Сирии расположены две ключевые российские базы — в Тартусе и Хмеймиме. Причем первая является единственной российской военно-морской базой в Средиземном море. Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что соответствующие переговоры со стороны РФ ведутся. Таким образом, Россия находится на пути к достижению соглашения с Дамаском.
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