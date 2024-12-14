Снайпер ВС РФ обморозил ноги, пока неделю лежал в снегу, прикрывая товарищей

Снайпер группировки «Запад» с позывным Миха прикрывал пехоту, которая штурмовала позиции ВСУ на краснолиманском направлении (ДНР). Он пролежал в мокром снегу и грязи неделю и в результате обморозил ноги, но так и не оставил позиции.
«Наши пары [снайперов] выдвигались в составе пехоты. Снайперская пара выдвинулась, находилась на лежке семь дней. Наш снайпер себе ноги отморозил. Погода была декабрь — ночью шел снег с дождем, днем — слякоть, дождь», — рассказал военнослужащий ВС РФ в беседе с РИА Новости.
Сам Миха добавил, что после обморожения попал в госпиталь. Он прошел длительную 11-месячную реабилитацию, а, восстановившись, вернулся на фронт СВО.
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