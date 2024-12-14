Снайпер ВС РФ обморозил ноги, пока неделю лежал в снегу, прикрывая товарищей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российский снайпер лежал в снегу и грязи, обморозил ноги, но не оставил позиции
Российский снайпер лежал в снегу и грязи, обморозил ноги, но не оставил позиции Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Снайпер группировки «Запад» с позывным Миха прикрывал пехоту, которая штурмовала позиции ВСУ на краснолиманском направлении (ДНР). Он пролежал в мокром снегу и грязи неделю и в результате обморозил ноги, но так и не оставил позиции.

«Наши пары [снайперов] выдвигались в составе пехоты. Снайперская пара выдвинулась, находилась на лежке семь дней. Наш снайпер себе ноги отморозил. Погода была декабрь — ночью шел снег с дождем, днем — слякоть, дождь», — рассказал военнослужащий ВС РФ в беседе с РИА Новости.

Сам Миха добавил, что после обморожения попал в госпиталь. Он прошел длительную 11-месячную реабилитацию, а, восстановившись, вернулся на фронт СВО.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Снайпер группировки «Запад» с позывным Миха прикрывал пехоту, которая штурмовала позиции ВСУ на краснолиманском направлении (ДНР). Он пролежал в мокром снегу и грязи неделю и в результате обморозил ноги, но так и не оставил позиции. «Наши пары [снайперов] выдвигались в составе пехоты. Снайперская пара выдвинулась, находилась на лежке семь дней. Наш снайпер себе ноги отморозил. Погода была декабрь — ночью шел снег с дождем, днем — слякоть, дождь», — рассказал военнослужащий ВС РФ в беседе с РИА Новости. Сам Миха добавил, что после обморожения попал в госпиталь. Он прошел длительную 11-месячную реабилитацию, а, восстановившись, вернулся на фронт СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...