«Наше все»: в России назвали своего человека года

Президент РФ Владимир Путин является человеком года в России. Такое мнение выразил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Я считаю человеком года нашего президента Владимира Владимировича Путина, потому что он наше всё. Он — человек этого года. Я уверен, что будет и следующего, и многих других», — заявил Картаполов в интервью NEWS.ru. Аналогичное мнение выразили председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, полковник Алексей Кондратьев и актриса Алла Довлатова. Они признали Путина человеком года за тот объем работы, который он выполняет, и высокую поддержку населения. По словам Довлатовой, фигура российского президента наиболее цитируемая в мировых СМИ, чем новоизбранного президента США Дональда Трампа.
Однако военкор Дмитрий Стешин выразил мнение, что человеком года должен стать министр обороны Андрей Белоусов. Среди опрошенных также был певец Григорий Лепс, который считает обладателем этого статуса певца Ярослава Дронова (Shaman). Актер Александр Ревва выразил же другую точку зрения. Он считает, что звание человека года должно быть присвоено основателю Telegram Павлу Дурову.
Ранее журнал Time опубликовал ежегодные итоги внутренней премии «Человек года». На этот раз победителем оказался Дональд Трамп. Он опередил вице-президента Камалу Харрис и американского бизнесмена Илона Маска.
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