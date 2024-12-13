Россия лишила Украину электричества в ответ на удары ВСУ по Таганрогу: главное об СВО за 13 декабря

В пятницу, 13 декабря, ВС РФ совершили обширную атаку на объекты топливно-энергетической инфраструктуры Украины, сообщает Минобороны РФ. Действия российской стороны были предприняты в ответ на обстрел ВСУ военного аэродрома в Таганроге ракетами ATACMS. В результате атаки российских войск, на Украине были приняты экстренные меры по отключению электроэнергии в стране. Главное о спецоперации на Украине к вечеру 13 декабря — в материале URA.RU.
ВС РФ ударили по энергетике Украины в ответ на обстрел Таганрога ATACMS
В пятницу, 13 декабря, ВС РФ осуществили обширную атаку на украинские объекты топливно-энергетической инфраструктуры, сообщает Минобороны РФ. Эти действия российской стороны стали ответной мерой на ракетный удар Украины, произведенный 11 декабря по военному аэродрому в городе Таганрог ракетами западного производства ATACMS. Заданные цели были успешно поражены, и все указанные объекты были достигнуты, сообщает военное ведомство.
После мощной атаки РФ Украина просит электричество у пяти стран Европы
После ударов ВС РФ по энергетическим объектам на территории Украины, компания «Укрэнерго» обратилась за помощью к европейским странам. В официальном пресс-релизе упомянуто, что электроэнергия будет импортироваться из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдовы. Это решение стало необходимым после того, как в результате обширной атаки российской стороны пострадали энергетические объекты в нескольких украинских регионах. По всей стране введения режим экстренных отключений электроэнергии.
ВС РФ освободили семь населенных пунктов
За прошедшую неделю российские военные силы взяли под контроль семь населенных пунктов, сообщили в Минобороны. В число освобожденных от противника территорий входят, в частности, Новоивановка и Дарьино в Курской области.
В Курской области уничтожили 200 бойцов ВСУ и британские танки Challenger
В течение последних суток на Курском направлении российские ВС уничтожили свыше 200 украинских военных и три танка, сообщает Министерство обороны. В результате операций были ликвидированы два британских танка типа Challenger.
США ожидают нового запуска «Орешника» по Украине в ближайшие дни
В США считают, что в скором времени Россия может осуществить новый запуск ракеты «Орешник» в направлении Украины, сообщает Financial Times со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности Штатов. Там убеждены, что применение ракетного комплекса служит средством давления и устрашения как украинского правительства, так и его международных союзников.
ВСУ за неделю потеряли больше 12 тысяч человек
На протяжении последней недели потери украинских вооруженных сил составили 12 090 человек, сообщает Минобороны России. В официальном сообщении отмечается, что в указанный период российские военные осуществили 15 массированных ударов по объектам энергетической инфраструктуры, аэродромам, складам вооружений и позициям дислокации украинских войск.
США провели испытание гиперзвуковой ракеты большой дальности
Пентагон сообщил о проведении испытаний новейшей гиперзвуковой ракеты дальнего действия на территории Флориды. Видео запуска публикует «Пятый канал». Ракета получила наименование «Темный орел». Предполагается, что испытания являются ответом Соединенных Штатов на использование Россией ракетной системы «Орешник» на Украине. Отмечается, что скорость новой ракеты может достигать 12 тысяч километров в час, что в два раза превышает скоростные показатели схожих американских систем.
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